Закон не позволяет сотруднику полиции измерять скорость движения прибором TruCAM с рук. Таков вывод суда. Пользоваться прибором TruCAM можно, только если он установлен стационарно.

Полицейский остановил водителя за превышение скорости. Водитель обратил внимание полиции, что они не имеют права измерять скорость прибором TruCAM, держа его в руках. Отметил, что прибор должен быть закреплен на стационарном недвижимом объекте.

Читайте также: Штрафы с TruCAM массово отменяют в судах

Сотрудники полиции данные замечания не учли и оштрафовали водителя. Однако водитель решил доказать в суде, что скорость может измеряться этим прибором только в случае его закрепления на стационарном неподвижном объекте.

Судом учтены положения ст. 40 Закона "О Национальной полиции", которые предусматривают, что "полиция для обеспечения публичной безопасности и порядка может закреплять на форменной одежде, служебных транспортных средствах, монтировать/размещать по внешнему периметру дорог и зданий автоматическую фото- и видеотехнику...".

Суд установил, что фиксация скорости автомобиля осуществлялась инспектором прибором TruCAM с рук. При этом, по убеждению суда, ручное фиксирование скорости может дать большую погрешность, чем предусмотрено свидетельством о поверке. Это ставит под сомнение точность измерения показателя скорости движения автомобиля.

Во время рассмотрения дела суд согласился, что приборы измерения скорости должны быть размещены только стационарно встроенным способом. А ручное измерение скорости прямо противоречит предписаниям ст. 40 Закона.

В то же время суд отметил, что законодательно не определен другой способ закрепления лазерных измерителей TruCAM работниками полиции, чем размещение исключительно на стационарных недвижимых объектах (решение за 27.07.2021 по делу №554/1946/21).

Таким образом, прибор TruCAM при проведении фиксации скорости транспортного средства не может держаться инспектором полиции в руках, а должен быть установлен стационарно.