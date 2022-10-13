Контроль скорости с помощью 137 приборов TruCAM будет осуществляться на 229 участках.
13 октября, на автомобильных дорогах страны появится 9 новых участков, а также изменены 4 существующих участка, где патрульной полицией будет производиться измерение скорости движения с помощью приборов TruCAM.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд признал TruCAM в руках полиции недопустимым доказательством
Расположение приборов измерения скорости TruCAM:
Винницкая область
- М-30 Стрый - Умань - Днепр - Изварино, 350-370 км и 375-412 км
- М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, 244-265 км и 265-300 км
- Винница, Хмельницкое шоссе
Волынская область
- М-07 Киев – Ковель – Ягодин, 414-470 км и 470-506 км
- М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, 80-137 км
- Н-17 Львов - Радехов - Луцк, 71-87 км и 87-130 км (новый участок)
- Н-22 Устилуг – Луцк – Ровно, 0-130 км
- Луцк, проспект Возрождения и улицы Конякина, Львовская, Ковельская, Ровенская и Набережная
Днепропетровская область
- М-30 Стрый - Умань - Днепр - Изварино, 913-959 км и 982-1038 км
- М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта, 200-253 км
- Н-11 Днепр - Николаев, 53-135 км
- Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье, 424-440 км
- Днепр, Полтавское, Запорожское и Донецкое шоссе, проспект Слобожанский, улицы Набережная Победы, Маршала Малиновского, Набережная Заводская и Киевская
- Кривой Рог, проспект Мира, улицы Сичеславская, Сергея Колачевского, Алексея Соломенного, Млечный Путь, Ракитина, Волгоградская, Владимира Великого и Днепровское шоссе
- Павлоград, улица Днепровская
Житомирская область
- М-06 Киев-Чоп, 69-128 км, 150-190 км и 203-251 км
- М-07 Киев – Ковель – Ягодин, 79-135 км и 140-228 км
- М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, 184-213 км
- Н-03 Житомир - Черновцы, 18-22 км и 72-75 км
- Р-18 Житомир - Попельня - Сквира - Владычица - Ставище, 4-9 км
- Житомир, Киевское шоссе
Закарпатская область
- М-06 Киев - Чоп, 720-768 км и 770-831 км
- М-08 обход Ужгород - МЧП "Ужгород", 5-9 км
- М-24 В. Добронь - Мукачево - Берегово - КПП "Лужанка", 19-23 км
- Н-09 Мукачево — Рахов — Богородчаны — Ивано-Франковск — Рогатин — Бибрка — Львов, 4-63 км (новый участок)
- Ужгород, улицы Собранецкая и Гагарина
- Мукачево, улица Пряшевская
Ивано-Франковская область
- Н-09 Мукачево - Рахов - Богородчаны - Ивано-Франковск - Рогатин - Бибрка - Львов, 217-237 км, 260-276 км, 318-353 км, 365-370 км и 380-396 км
- Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга, 118-205 км (в направлении Черновцов), 118-205 км (в направлении Ивано-Франковска), 27-35 км, 49-69 км, 51-55 км, 137-139 км и 79-90 км (новый участок)
- Р-24 Татаров - Косов - Коломыя - Каменец-Подольский, 113-116 км
- Т-09-06 Ивано-Франковск - Надворная, 3-17 км (новый участок)
- Ивано-Франковск, улицы Галицкая и Крыховецкая
Киев
- Киев, просп. Бажана, Победы, Соборности и Броварской, улицы Боргащевская и Саперно-Слободская, Столичное и Набережное шоссе
Киевская область
- М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи, 20-60 км
- М-03 Киев – Харьков – Довжанский (в пределах Борисполя), 24-49 км и 50-104 км
- М-05 Киев - Одесса, 15-143 км (в направлении Киева), 15-143 км (в направлении Одессы)
- М-06 Киев - Чоп, 20-69 км
- М-07 Киев - Ковель - Ягодин, 45-79 км
- Р-04 Киев - Фастов - Белая Церковь - Тараща - Звенигородка, 113-124 км
- Белая Церковь, проспект Князя Владимира, улицы Киевская и Леваневского
- Кировоградская область
- М-30 Стрый - Умань - Днепр - Изварино, 768-803 км
- М-05 Киев - Одесса, 252-265 км
- М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, 670-750 км
- Кропивницкий, улицы Яновского, Холодноярская, Бобринецкий путь, Полтавская, Вокзальная и Мурманская
Львовская область
- М-06 Киев - Чоп, 511-580 км, 614-686 км, 437-450 км, 488-490 км, 585-586 и (новые участки) 457-463 км, 498-500 км, 597-603 км
- М-06-03 Киев - Чоп (подъезд во Львов), 0-5 км
- М-09 Львов - Рава-Русская (на Люблин), 50-70 км, 128-191 км
- М-10 Львов - Краковец, 8-70 км
- М-10-01 Львов - Краковец (западный обход Львова), 0-15 км
- М-11 Львов - Шегини, 8-82 км
- Н-09 Мукачево - Рахов - Богородчаны - Ивано-Франковск -Рогатин - Бибрка - Львов, 415-438 км
- Н-13 Львов - Самбор - Ужгород, 50-68 км, 84-116 км, 131-139 км
- Н-17 Львов – Радехов – Луцк, 2-23 км, 45-68 км
- Р-15 Ковель - Жовква, 128-151км
- Т-14-01 КПП "Смольница" - Старый Самбор, 1-17 км
- Т-14-16 Львов - Пустомыты - Мединичи, 7-14 км
- Львов, проспект Вячеслава Чорновола и Червоной Калины, улицы Городоцкая, Шевченко, Княгини Ольги, Стрыйская, Лычаковская, Стуса, Пасечная и Зеленая
Одесская область
- М-05 Киев - Одесса, 360-440 км, 442-463 км
- М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, 0-57 км (в направлении Мелитополя), 0-57 (в направлении Одессы)
- М-15 Одесса - Рени, 4-43 км, 186-230 км
- М-28 Одесса - Южный - М-14 с подъездами, 19-26 км (новый участок)
- Н-33 Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши - М-15, 8-14 км (новый участок)
- Одесса, Люстдорфская дорога, улицы Балковская, Николаевская дорога, Атамана Головатого, Краснова, Южная дорога, Черноморского казачества, Киевское шоссе и проспект Шевченко
- Измаил, проспекты Мира и Суворова
Полтавская область
- М-03 Киев - Харьков - Довжанский, 136-238 км, 245-306 км, 310-347 км, 386-394 км
- М-22 Полтава - Александрия, 7-106 км
- Н-12 Сумы - Полтава, 154-158 км
- Р-11 Полтава - Красноград, 7-14 км
- Миргород, улица Гоголя
- Лохвица, улица Героев Украины
- Полтава, улицы Соборности, Великотырновская, Европейская, Маршала Бирюзова, Сакко, Зиньковская и проспект Мира
- Кременчуг, проспекты Леси Украинки и Свободы, улицы Набережная Лейтенанта Днепрова, Киевская, Вадима Пугачева, Академика Герасимовича и Леонова
Ровенская область
- М-06 Киев - Чоп, 260-310 км, 311-425 км (в направлении Львова), 311-425 км (в направлении Ровно)
- М-07 Киев - Ковель - Ягодин, 301-320 км, 350-355 км
- Н-22 Устилуг – Луцк – Ровно, 130-156 км
- Н-25 Городище - Ровно - Староконстантинов, 62-149 км
- Н-25 Городище - Ровно - Староконстантинов, 170-175 км
- Ровно, улицы Дубенская, Киевская и Соборная
Тернопольская область
- М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская (на Люблин), 1-35 км
- М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, 154-191 км, 128-140 км
- М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, 239-319 км, 330-415 км и 415-446 км (новый участок)
- Р-41 обход Тернополя, 12-27 км
- Тернополь, проспект Степана Бандеры, улица Степана Будного
Хмельницкая область
- М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, 191-300 км, 300-332 км
- М-12-03 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка (восточный подход к Хмельницкому), 0-4 км
- Н-03 Житомир - Черновцы, 172-300 км
- Хмельницкий, улицы Западно-Окружная и Каменецкая
Черкасская область
- М-05 Киев - Одесса, 143-175 км, 175-237 км
- М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, 534-544 км
- Н-16 Золотоноша – Черкассы – Смела – Умань, 0-25 км
- Черкассы, улицы Благовестная, Надпольная, Сумгаитская, Смелянская, Гагарина и проспект Химиков
Черновицкая область
- М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, 448-542 км (в направлении Тереблече)
- М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, 448-542 км (в направлении Черновцов)
- Н-03 Житомир - Черновцы, 303-363 км
- Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга, 206-258 км
- Черновцы, улицы Героев Майдана, Галицкий путь и Южно-Кольцевая
Черниговская область
- М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи, 64-90 км, 92-117 км, 166-176 км
- М-02 Копти - Глухов - Бачевск, 80-102 км
- Н-27 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч, 10-21 км
- Чернигов, проспект Мира, Победы и улица Шевченко (новый участок)
В областях, где продолжаются активные боевые действия (Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская) и где повреждены участки автомобильных дорог, контроль за скоростным режимом транспортных средств не осуществляется.