Контроль скорости с помощью 137 приборов TruCAM будет осуществляться на 229 участках.

13 октября, на автомобильных дорогах страны появится 9 новых участков, а также изменены 4 существующих участка, где патрульной полицией будет производиться измерение скорости движения с помощью приборов TruCAM.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд признал TruCAM в руках полиции недопустимым доказательством

Расположение приборов измерения скорости TruCAM:

Винницкая область

М-30 Стрый - Умань - Днепр - Изварино, 350-370 км и 375-412 км

М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, 244-265 км и 265-300 км

Винница, Хмельницкое шоссе

Волынская область

М-07 Киев – Ковель – Ягодин, 414-470 км и 470-506 км

М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, 80-137 км

Н-17 Львов - Радехов - Луцк, 71-87 км и 87-130 км (новый участок)

Н-22 Устилуг – Луцк – Ровно, 0-130 км

Луцк, проспект Возрождения и улицы Конякина, Львовская, Ковельская, Ровенская и Набережная

Днепропетровская область

М-30 Стрый - Умань - Днепр - Изварино, 913-959 км и 982-1038 км

М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта, 200-253 км

Н-11 Днепр - Николаев, 53-135 км

Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье, 424-440 км

Днепр, Полтавское, Запорожское и Донецкое шоссе, проспект Слобожанский, улицы Набережная Победы, Маршала Малиновского, Набережная Заводская и Киевская

Кривой Рог, проспект Мира, улицы Сичеславская, Сергея Колачевского, Алексея Соломенного, Млечный Путь, Ракитина, Волгоградская, Владимира Великого и Днепровское шоссе

Павлоград, улица Днепровская

Житомирская область

М-06 Киев-Чоп, 69-128 км, 150-190 км и 203-251 км

М-07 Киев – Ковель – Ягодин, 79-135 км и 140-228 км

М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, 184-213 км

Н-03 Житомир - Черновцы, 18-22 км и 72-75 км

Р-18 Житомир - Попельня - Сквира - Владычица - Ставище, 4-9 км

Житомир, Киевское шоссе

Закарпатская область

М-06 Киев - Чоп, 720-768 км и 770-831 км

М-08 обход Ужгород - МЧП "Ужгород", 5-9 км

М-24 В. Добронь - Мукачево - Берегово - КПП "Лужанка", 19-23 км

Н-09 Мукачево — Рахов — Богородчаны — Ивано-Франковск — Рогатин — Бибрка — Львов, 4-63 км (новый участок)

Ужгород, улицы Собранецкая и Гагарина

Мукачево, улица Пряшевская

Ивано-Франковская область

Н-09 Мукачево - Рахов - Богородчаны - Ивано-Франковск - Рогатин - Бибрка - Львов, 217-237 км, 260-276 км, 318-353 км, 365-370 км и 380-396 км

Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга, 118-205 км (в направлении Черновцов), 118-205 км (в направлении Ивано-Франковска), 27-35 км, 49-69 км, 51-55 км, 137-139 км и 79-90 км (новый участок)

Р-24 Татаров - Косов - Коломыя - Каменец-Подольский, 113-116 км

Т-09-06 Ивано-Франковск - Надворная, 3-17 км (новый участок)

Ивано-Франковск, улицы Галицкая и Крыховецкая

Киев

Киев, просп. Бажана, Победы, Соборности и Броварской, улицы Боргащевская и Саперно-Слободская, Столичное и Набережное шоссе

Киевская область

М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи, 20-60 км

М-03 Киев – Харьков – Довжанский (в пределах Борисполя), 24-49 км и 50-104 км

М-05 Киев - Одесса, 15-143 км (в направлении Киева), 15-143 км (в направлении Одессы)

М-06 Киев - Чоп, 20-69 км

М-07 Киев - Ковель - Ягодин, 45-79 км

Р-04 Киев - Фастов - Белая Церковь - Тараща - Звенигородка, 113-124 км

Белая Церковь, проспект Князя Владимира, улицы Киевская и Леваневского

Кировоградская область

М-30 Стрый - Умань - Днепр - Изварино, 768-803 км

М-05 Киев - Одесса, 252-265 км

М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, 670-750 км

Кропивницкий, улицы Яновского, Холодноярская, Бобринецкий путь, Полтавская, Вокзальная и Мурманская

Львовская область

М-06 Киев - Чоп, 511-580 км, 614-686 км, 437-450 км, 488-490 км, 585-586 и (новые участки) 457-463 км, 498-500 км, 597-603 км

М-06-03 Киев - Чоп (подъезд во Львов), 0-5 км

М-09 Львов - Рава-Русская (на Люблин), 50-70 км, 128-191 км

М-10 Львов - Краковец, 8-70 км

М-10-01 Львов - Краковец (западный обход Львова), 0-15 км

М-11 Львов - Шегини, 8-82 км

Н-09 Мукачево - Рахов - Богородчаны - Ивано-Франковск -Рогатин - Бибрка - Львов, 415-438 км

Н-13 Львов - Самбор - Ужгород, 50-68 км, 84-116 км, 131-139 км

Н-17 Львов – Радехов – Луцк, 2-23 км, 45-68 км

Р-15 Ковель - Жовква, 128-151км

Т-14-01 КПП "Смольница" - Старый Самбор, 1-17 км

Т-14-16 Львов - Пустомыты - Мединичи, 7-14 км

Львов, проспект Вячеслава Чорновола и Червоной Калины, улицы Городоцкая, Шевченко, Княгини Ольги, Стрыйская, Лычаковская, Стуса, Пасечная и Зеленая

Одесская область

М-05 Киев - Одесса, 360-440 км, 442-463 км

М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, 0-57 км (в направлении Мелитополя), 0-57 (в направлении Одессы)

М-15 Одесса - Рени, 4-43 км, 186-230 км

М-28 Одесса - Южный - М-14 с подъездами, 19-26 км (новый участок)

Н-33 Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши - М-15, 8-14 км (новый участок)

Одесса, Люстдорфская дорога, улицы Балковская, Николаевская дорога, Атамана Головатого, Краснова, Южная дорога, Черноморского казачества, Киевское шоссе и проспект Шевченко

Измаил, проспекты Мира и Суворова

Полтавская область

М-03 Киев - Харьков - Довжанский, 136-238 км, 245-306 км, 310-347 км, 386-394 км

М-22 Полтава - Александрия, 7-106 км

Н-12 Сумы - Полтава, 154-158 км

Р-11 Полтава - Красноград, 7-14 км

Миргород, улица Гоголя

Лохвица, улица Героев Украины

Полтава, улицы Соборности, Великотырновская, Европейская, Маршала Бирюзова, Сакко, Зиньковская и проспект Мира

Кременчуг, проспекты Леси Украинки и Свободы, улицы Набережная Лейтенанта Днепрова, Киевская, Вадима Пугачева, Академика Герасимовича и Леонова

Ровенская область

М-06 Киев - Чоп, 260-310 км, 311-425 км (в направлении Львова), 311-425 км (в направлении Ровно)

М-07 Киев - Ковель - Ягодин, 301-320 км, 350-355 км

Н-22 Устилуг – Луцк – Ровно, 130-156 км

Н-25 Городище - Ровно - Староконстантинов, 62-149 км

Н-25 Городище - Ровно - Староконстантинов, 170-175 км

Ровно, улицы Дубенская, Киевская и Соборная

Тернопольская область

М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская (на Люблин), 1-35 км

М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, 154-191 км, 128-140 км

М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, 239-319 км, 330-415 км и 415-446 км (новый участок)

Р-41 обход Тернополя, 12-27 км

Тернополь, проспект Степана Бандеры, улица Степана Будного

Хмельницкая область

М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, 191-300 км, 300-332 км

М-12-03 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка (восточный подход к Хмельницкому), 0-4 км

Н-03 Житомир - Черновцы, 172-300 км

Хмельницкий, улицы Западно-Окружная и Каменецкая

Черкасская область

М-05 Киев - Одесса, 143-175 км, 175-237 км

М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, 534-544 км

Н-16 Золотоноша – Черкассы – Смела – Умань, 0-25 км

Черкассы, улицы Благовестная, Надпольная, Сумгаитская, Смелянская, Гагарина и проспект Химиков

Черновицкая область

М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, 448-542 км (в направлении Тереблече)

М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, 448-542 км (в направлении Черновцов)

Н-03 Житомир - Черновцы, 303-363 км

Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга, 206-258 км

Черновцы, улицы Героев Майдана, Галицкий путь и Южно-Кольцевая

Черниговская область

М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи, 64-90 км, 92-117 км, 166-176 км

М-02 Копти - Глухов - Бачевск, 80-102 км

Н-27 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч, 10-21 км

Чернигов, проспект Мира, Победы и улица Шевченко (новый участок)

В областях, где продолжаются активные боевые действия (Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская) и где повреждены участки автомобильных дорог, контроль за скоростным режимом транспортных средств не осуществляется.