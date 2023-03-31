В последнее время штрафы получают не только водители, но и пешеходы. Причем суды активно поддерживают полицию и принимают решение о законности таких штрафов в отношении пешеходов.

До недавнего времени сотрудники полиции отворачивались в другую сторону, когда видели, как пешеход переходит дорогу в неустановленном месте. Такие ситуации вызывали у водителей чувство несправедливости, поскольку водителей штрафовали систематически.

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Согласно ч.1 ст.127 КУоАП, переход пешеходами проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами, невыполнение других правил дорожного движения предусматривают наложение административного штрафа в размере 255 грн.

В последнее время суды массово начали подтверждать виновность пешеходов при нарушении ими правил дорожного движения.

В частности, районный суд г. Полтава решением от 20.03.2023 по делу №440/16607/21 признал виновным пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. Суд согласился, что пешеход нарушил п.4.7 ПДД и должен понести ответственность по ч.1 ст.127 КУоАП.

Районный суд г. Чернигов суд решением от 06.03.2023 по делу №748/241/23 признал виновным пешехода, осуществившего переход проезжей части дороги вне пешеходного перехода при его наличии. Суд подтвердил, что пешеход нарушил п.4.14.г ПДД и постановление об административном правонарушении по ч.1 ст.127 КУоАП законно.

Районный суд г. Черкассы суд решением от 01.02.2023 по делу №711/6953/22 признал виновным пешехода, совершившего переход проезжей части дороги вне пешеходного перехода. Суд заключил, что пешеход нарушил п.4.9 ПДД и должен понести ответственность в виде административного штрафа 255 грн.

Киевский районный суд г. Полтавы решением от 31.01.2023 по делу №552/9091/22 признал виновным пешехода, который в г. Харькове переходил проезжую часть вне пешеходного перехода и не имел на себе световозвращающих элементов. Суд сделал вывод, что пешеход нарушил п.4.14 ПДД и наложенный штраф в размере 255 грн правомерен.

Аналогично поддерживают дела апелляционные суды, в частности Шестой апелляционный административный суд решением от 18.01.2023 по делу №697/1099/22 признал виновным пешехода, выбежавшего на проезжую часть, где двигался транспорт. Суд заключил, что своими действиями пешеход нарушил п.4.14.б ПДД, чем совершил административное правонарушение по ч.1 ст.127 КУоАП.

Это свидетельствует о том, что отношение полиции к пешеходам-нарушителям изменилось. Если пешеход нарушил правила, то он должен нести ответственность как водитель. Как следствие, соблюдение пешеходами правил уменьшит количество ДТП, которые часто происходят по вине же пешеходов.