Ежегодную награду Европейского совета по безопасности на транспорте (ETSC) в этот раз получает Польша, сумевшая за 10 лет существенно снизить смертность на дорогах.

Если быть более точным, то в период с 2012 по 2022 годы количество жертв со смертельным исходом в стране снизилось на 47%, что даже лучше среднего снижения по ЕС (22%). У прошлогоднего победителя Литвы этот показатель тоже меньше.

Статистика уменьшения потерь на польских дорогах может стать примером всему Евросоюзу. В прошлом году на польских дорогах погибли 50 человек на миллион населения, а в 2012-м было 93 на миллион.

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У ближайшего претендента на награду Италии в 2022 году на дорогах погибли 54 человека на миллион населения.

Кстати, лучшую статистику в Европе по безопасности на дорогах имеют Норвегия, где всего 21 потеря на миллион человек, и Швеция с показателем 22 смерти на миллион населения.

Польша взялась не только за улучшение инфраструктуры, но и усилила к участникам движения правоприменения. Фото: shoppingpl.com

А вот на дорогах Евросоюза общий показатель прошлогодней смертности вырос на 4% – до 20 679 погибших. Этот трафик тревожен и практически притормозил движение к намеченной цели ЕС и ООН по двукратному сокращению смертей на дорогах к 2030 году. Для этого уже с 2019 года Евросоюзу нужно было бы ежегодно снижать количество жертв на 17,2%, но этого не произошло – жертв становится больше.

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Напомним, в прошлом году из 32 стран только в 13 было зарегистрировано снижение смертности на дорогах по отношению к 2021 году. Словения заняла первое место с сокращением на 25%, за ней следуют Латвия с 23%, Литва и Кипр с 18%.

Церемониал вручения награды, которую в Евросоюзе уже сочли оскароносной.Фото: etsc.eu

Что касается Польши, то она успех на дорогах страны обеспечила за счет нескольких ключевых факторов, которые помогли не только снизить смертность и спасти жизнь сотен людей, но и повысили дисциплину на дорогах, частично укротили лихачей и пьяниц.

Принятые меры по сокращению смертности на дорогах:

расширение сети камер контроля скорости и дальномерных камер;

увеличение количества проверок за управление в нетрезвом виде (в среднем на 19% ежегодно) в период с 2010 по 2019 годы;

внедрение системы «аварийного коридора», позволяющей машинам экстренных служб подъезжать к местам столкновений на автомагистралях;

крупномасштабная четырехлетняя программа «Безопасная дорожная инфраструктура»;

комплексная национальная программа безопасности дорожного движения Польши на 2021-2030 годы, в которой поставлена задача сокращения смертности и серьезных травм на 50%.

При этом ограничение максимальной скорости 140 км/ч на польских автомагистралях почти самое высокое в Евросоюзе. Выше этот порог только в Германии.

Полностью избавиться от аварий не удалось, но смертность на дорогах упала до рекордно низкого уровня после введения более жестких штрафов за превышение скорости. Фото: notesfrompoland.com

"За десять лет Польша значительно повысила безопасность дорожного движения и показала пример серьезного отношения к этому вопросу. Было искреннее стремление улучшить инфраструктуру и усилить правоприменение – все ключевые факторы этого поразительного сокращения", – подчеркнул исполнительный директор Европейского Совбеза на транспорте Антонио Авенозо.