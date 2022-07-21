Польша разрешила украинским компаниям выполнять коммерческие перевозки грузовыми автомобилями экологического стандарта Евро-3.

Об этом сообщается на Facebook-странице Укртрансбезопасности. "После подписания Соглашения между Украиной и ЕС о грузовых перевозках автомобильным транспортом, к перечню стран с разрешенным въездом грузовиков класса Евро-3 добавилась Польша", – говорится в сообщении.

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В целом на сегодняшний день 21 страна Евросоюза одобрила транзит коммерческих автомобилей украинских перевозчиков, соответствующих экологическому стандарту Евро-3.

В Укртрансбезопасности уточнили, что Министерство инфраструктуры Украины ведет переговоры о допуске грузовиков класса Евро-3 с представителями Франции и Швеции.

Известно, что под экологичными стандартами принято предполагать набор значений показателей вредных выбросов в атмосферу, которым должны соответствовать двигатели внутреннего сгорания автомобиля. Экологический стандарт Евро-3 был введен для автомобилей с 2000 года выпуска.