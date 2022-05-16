Кабмин официально опубликовал требования к топливу Евро-3 и Евро-4.

Правительство внесло изменения в технический регламент (ТР) требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу, согласно которым допускается изготовление и оборот нефтепродуктов экологических классов Евро-3 и Евро-4.

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Документ с подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля опубликован на правительственном веб-сайте. Изменения действительны до конца военного положения.

Основными отличиями экологических классов является содержание серы и объемная доля бензола. Для стандарта Евро-5 содержимое серы составляет не более 10 ppm, для Евро-4 – 50 ppm, для Евро 3 – 150 ppm. Соответственно, допустимая доля бензола составляют 1%, 3% и 5%.

Согласно изменениям к ТР, оборот топлива класса Евро-3 и Евро-4 разрешается только при условии проведения процедуры оценивания соответствия каждой партии по модулю F1. Напомним, что требование оценивания соответствия импортируемых топлив из стран ЕС было приостановлено.

Инициатива правительства направлена ​​на преодоление в Украине топливного кризиса. Изменения, в частности, позволят легализовать производство нефтепродуктов на мини-НПЗ. По подсчетам Консалтинговой группы “А-95”, на мини-НПЗ выпускалось около 35 тыс. т бензина и до 10 тыс. т дизтоплива, большинство из которых относилось к классам Евро-3 и Евро-4.