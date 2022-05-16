Кабмін офіційно опублікував вимоги до пального Євро-3 і Євро-4.

Уряд вніс зміни до технічного регламенту (ТР) вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових і котельних палив, згідно яких допускається виготовлення й обіг нафтопродуктів екологічних класів Євро-3 і Євро-4.

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Документ за підписом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля опубліковано на урядовому вебсайті. Зміни дійсні до кінця воєнного стану.

Основними відмінностями екологічних класів є вміст сірки й об’ємна частка бензолу. Для стандарту Євро-5 вміст сірки складає не більше 10 ppm, для Євро-4 – 50 ppm, для Євро 3 – 150 ppm. Відповідно допуски бензолу складають 1%, 3% і 5%.

Згідно зі змінами до ТР, обіг пального класу Євро-3 і Євро-4 дозволяється лише за умови проведення процедури оцінки відповідності кожної партії за модулем F1. Нагадаємо, що вимогу оцінювання відповідності палив, що імпортується з країн ЄС, було призупинено.

Ініціативу уряду спрямовано на подолання в Україні паливної кризи. Зміни, зокрема, дадудть змогу легалізувати виробництво нафтопродуктів на міні-НПЗ. За підрахунками Консалтингової групи «А-95», на міні-НПЗ випускалося біля 35 тис. т бензину й до 10 тис. т дизпального, більшість із якого відносилося до класу Євро-3 і Євро-4.