Величезна кількість знищеної під час бойових дій техніки потребує заміни. Мова не лише про легкові автомобілі, а й про техніку комерційного призначення.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект під номером №7360. Якщо він стане законом, то в Україну можна буде ввозити вантажівки, автобуси та техніку спеціального призначення, яка відповідає екологічним вимогам Євро-3 або вище. Зараз для такої техніки встановлено обмеження Євро-5.

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Законопроект дозволить ввозити техніку не лише під час воєнного стану, але й протягом 12 місяців після його припинення або скасування, але не пізніше 31 грудня 2023 року.

В законопроекті вказані й певні обмеження. Так, ввезення техніки дозволять тільки юридичним особам для власного користування. Окрім того, протягом трьох років після ввезення забороняється продаж таких транспортних засобів.