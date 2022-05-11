Огромное количество уничтоженной во время боевых действий техники требует замены. Речь не только о легковых автомобилях, но и о технике коммерческого назначения.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект под номером №7360. Если он станет законом, то в Украину можно будет ввозить грузовики, автобусы и технику специального назначения которая отвечает экологическим требованиям Евро-3 или выше. Сейчас для такой техники установлено ограничение Евро-5.

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Законопроект позволит ввозить технику не только во время военного положения, но и в течение 12 месяцев после его прекращения или отмены, но не позднее 31 декабря 2023 года.

В законопроекте указаны и определенные ограничения. Так ввоз техники разрешат только юридическим лицам для собственного пользования. Кроме того, в течение трех лет после ввоза запрещается продажа таких транспортных средств.