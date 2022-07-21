Польща дозволила українським компаніям виконувати комерційні перевезення вантажними автомобілями екологічного стандарту Євро-3.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Укртрансбезпеки. “Після підписання Угоди між Україною та ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом, до переліку країн із дозволеним в’їздом вантажівок класу Євро-3 додалася Польща”, — йдеться у повідомленні.

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Загалом на сьогодні 21 країна Євросоюзу схвалила транзит комерційних автомобілів українських перевізників, які відповідають екологічному стандарту Євро-3.

В Укртрансбезпеки уточнили, що наразі Міністерство інфраструктури України веде переговори щодо допуску вантажівок класу Євро-3 із представниками Франції та Швеції.

Відомо, що під екологічними стандартами прийнято припускати набір значень показників шкідливих викидів в атмосферу, яким повинні відповідати двигуни внутрішнього згоряння автомобіля. Екологічний стандарт Євро-3 було запроваджено для автомобілів з 2000 року випуску.