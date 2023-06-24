Щорічну нагороду Європейської ради з безпеки на транспорті (ETSC) цього разу отримує Польща, яка зуміла за 10 років суттєво знизити смертність на дорогах.

Якщо бути більш точним, то в період з 2012 по 2022 роки кількість жертв зі смертельними наслідками в країні знизилася на 47%, що навіть краще за середнє зниження у ЄС (22%). У минулорічного переможця Литви цей показник також менший.

Статистика зменшення втрат на польських дорогах може стати прикладом для всього Євросоюзу. Минулого року на польських дорогах загинуло 50 осіб на мільйон населення, а 2012-му було 93 на мільйон.

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У найближчого претендента на нагороду Італії у 2022 році на дорогах загинуло 54 особи на мільйон населення.

До речі, найкращу статистику в Європі щодо безпеки на дорогах мають Норвегія, де всього 21 втрата на мільйон людей, і Швеція із показником 22 смерті на мільйон населення.

Польща взялася не тільки за покращення інфраструктури, але й посилала до учасників руху правозастосування. Фото: shoppingpl.com

А ось на дорогах Євросоюзу загальний показник минулорічної смертності зріс на 4% – до 20 679 загиблих. Цей трафік тривожний і практично пригальмував рух до наміченої мети ЄС та ООН щодо дворазового скорочення смертей на дорогах до 2030 року. Для цього вже з 2019-го Євросоюзу потрібно було б щороку знижувати кількість жертв на 17,2%, але цього не сталося – жертв більшає.

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Нагадаємо, торік із 32 країн лише у 13 було зареєстровано зниження смертності на дорогах відносно 2021 року. Словенія посіла перше місце зі скороченням на 25%, за нею прямують Латвія з 23%, Литва та Кіпр з 18 %.

Церемоніал вручення нагороди, яку в Євросоюзі вже визнали оскароносною.Фото: etsc.eu

Що стосується Польщі, то вона успіх на дорогах країни забезпечила за рахунок кількох ключових моментів, що допомогли не лише знизити смертність і врятувати життя сотень людей, а й підвищило дисципліну на дорогах, частково вгамувало лихачів та п'яниць.

Вжиті заходи щодо скорочення смертності на дорогах:

розширення мережі камер контролю швидкості та далекомірних камер;

збільшення кількості перевірок за керування у нетверезому вигляді (в середньому на 19% щорічно) в період з 2010 по 2019 роки;

впровадження системи «аварійного коридору», що дозволяє машинам екстрених служб під'їжджати до місць зіткнень автомагістралях;

великомасштабна чотирирічна програма «Безпечна дорожня інфраструктура»;

комплексна національна програма безпеки дорожнього руху Польщі на 2021–2030 роки, в якій поставлено завдання щодо скорочення смертності та серйозних травм на 50%.

При цьому обмеження максимальної швидкості 140 км/год на польських автомагістралях є майже найвищим у Євросоюзі. Вище цей поріг лише у Німеччині.

Повністю позбутися аварій не вдалося, але смертність на дорогах впала до рекордно низького рівня після запровадження більш жорстких штрафів за перевищення швидкості. Фото: notesfrompoland.com

"За десять років Польща значно підвищила безпеку дорожнього руху і показала приклад серйозного ставлення до цього питання. Було щире прагнення покращити інфраструктуру та посилити правозастосування – усі ключові фактори цього вражаючого скорочення", - підкреслив виконавчий директор Європейської ради безпеки на транспорті Антоніо Авенозо.