Екіпажі цих 40 бронемашин вже проходять злагодження перед відправкою на фронт.

Збройні Сили України отримали від польських колег 40 одиниць БМП-1, тобто батальйонний комплект. Загалом від союзників отримала понад сотню таких машин.

Нагадаємо, що польські САУ Krab вже нищать ворога

Наразі наші захисники опановують бойові машини піхоти БМП-1 на навчаннях. Про це свідчить відео з Twitter.

#Ukraine: Ukrainian troops are actively using BWP-1 🇵🇱 infantry fighting vehicles, which were donated by Poland - 40 of them were received by the Ukrainian army along with many other Polish weapons and vehicles. pic.twitter.com/J8HohTzK6r — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 19, 2022

БМП-1 – це бронемашина радянського зразка, яка була дуже розповсюджена в країнах соцтабору. Звичайно, вона відстає за характеристиками свого озброєння від сучасних зарубіжних зразків, однак все ж краще, ніж нічого.

ЗСУ потрібно було в стислий строк поповнити свої втрати у бронетехніці, і БМП-1 в цьому випадку – прийнятний варіант.