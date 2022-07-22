Екіпажі цих 40 бронемашин вже проходять злагодження перед відправкою на фронт.
Збройні Сили України отримали від польських колег 40 одиниць БМП-1, тобто батальйонний комплект. Загалом від союзників отримала понад сотню таких машин.
Нагадаємо, що польські САУ Krab вже нищать ворога
Наразі наші захисники опановують бойові машини піхоти БМП-1 на навчаннях. Про це свідчить відео з Twitter.
БМП-1 – це бронемашина радянського зразка, яка була дуже розповсюджена в країнах соцтабору. Звичайно, вона відстає за характеристиками свого озброєння від сучасних зарубіжних зразків, однак все ж краще, ніж нічого.
ЗСУ потрібно було в стислий строк поповнити свої втрати у бронетехніці, і БМП-1 в цьому випадку – прийнятний варіант.