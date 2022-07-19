Філігранний вогонь української артилерії підтверджують навіть вороги.

Найпотужніша на озброєнні польської армії самохідна артилерійська гаубиця Krab вже працює на сході України. На даний час такі САУ КРАБ використовує лише Польща та Україна. З початку вторгнення Росії в Україну Польща передала 18 САУ Krab та підготувала 100 членів екіпажу. Крім того, Євросоюз підписав контракт з Польською машинобудівною компанією Гута Стальова Воля на три ескадрильї артустановок “Краб” для України.

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155-міліметрова гармата має підсилений ствол із клиновим замком. Екіпаж бойової машини складається з п’яти бійців. Вага САУ – близько 50 тонн. Час переходу гаубиці з похідного в бойове положення становить 30 секунд.

Завдяки підвищеній точності влучання САУ “Краб” менше витрачає боєприпасів.

Заряджання напівавтоматичне: снаряд укладається заряджаючим, а в ствол подається автоматично. Кут обстрілу по горизонталі становить 360 градусів, по вертикалі від -3,5 до +70 градусів. Швидкість обертання башти, а також зміна кута підйому ствола становить 10 градусів за секунду. У вежі знаходиться боєкомплект з 29 ракет і 28 метальних зарядів.

Електронні системи САУ Krab включають: цифровий радіозв’язок, тепловізори. Системи оповіщення, самозахисту та наземної навігації з топографічною прив'язкою. Коригування цілі відбувається за допомогою БПЛА.

Привідний відсік, як і кермовий, знаходиться в передній частині гаубиці. Двигун розташований з правого боку, поруч з сидінням водія. Силова установка у 1000 кінських сил дозволяє розвивати швидкість до 60 кілометрів за годину по асфальтованій, та 30 по ґрунтовій дорозі. Дальність ходу складає 400 км.