Про це повідомила пресслужба Угруповання Об’єднаних сил та опублікувала відповідні фото.

Збройні Сили України використовують гусеничні САУ Krab для боротьби з окупаційними військами Росії.

На початку червня, міністр оборони України Олексій Резніков, повідомив, що передані Польщею гусеничні самохідні гаубиці калібру 155-мм, вже готові до виконання бойових завдань на передовій.

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Також Збройні Сили України отримали командирські машини до цих артилерійських систем.

Окрім цього, стало відомо, що Україна укладе угоду на придбання близько 60 одиниць 155-мм самохідних артилерійських установок Krab. Постачання будуть здійснюватися в найближчі кілька місяців, нині виробнича потужність HSW становить 20-30 одиниць на рік.

Вартість угоди складає близько 3 мільярдів злотих, Україна є першим експортним замовником цього типу зброї. Європейський Союз частково покриє витрати на закупівлю нових САУ для Збройних Сил України, заявив польський прем’єр.

Довідка про Krab

Krab – польська національна САУ. При її виробництві використовується ліцензійна башта від британської самохідної гаубиці AS90. Довжина ствола – 52 калібри. В якості шасі обрано південнокорейську платформу від САУ K9 Thunder.

Заявлено, що ефективна дальність вогню становить 30 кілометрів, а максимальна – 40 кілометрів. САУ виробляється на заводі Huta Stalowa Wola, який є частиною холдингу Polska Grupa Zbrojeniowa.