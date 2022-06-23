Німецький уряд опублікував детальний список озброєння, який передає та планує передати до України.

В переліку озброєння, який повністю публікує видання Defense Express, є справді багато військового обладнання та зброї. Серед тих, про які ми ще досі не знали – 30 одиниць самохідних зенітних установок Gepard.

Вони передаються з 6 000 снарядами 35 х 228 мм. Втім, це не просто мінімальна кількість боєприпасів, а навіть не повний боєкомплект на одну машину. Бо штатна кількість боєприпасів у Gepard складає 640 снарядів, а уряд Німеччини передає з розрахунку по 200 одиниць на машину.

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Враховуючи швидкострільність двох автоматичних гармат Gepard сумарно у 1100 пострілів за хвилину кожна, ці “Гепарди” зможуть вести вогонь трохи менш як 11 секунд. Таким чином, Україні доведеться шукати заряди до німецьких “Гепардів” в інших країнах. Це не дуже складно, адже цей заряд стоїть на озброєнні майже 40 країн, з яких 8 – члени НАТО. Також снаряди виробляються за ліцензією у Туреччині.

В переліку важкого озброєння, яке заплановано до передачі, вказано зенітний ракетний комплекс IRIS-T SLM, який очікується не раніше осені, контрбатарейний радар COBRA, який також ще мають виготовити, а також три ракетні системи MARS-2, більш відомі, як M270. Також завдяки цього переліку стало відомо про план Данії передати Україні 54 бронетранспортери M113, фінансування яких здійснюється Німеччиною.