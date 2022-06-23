Немецкое правительство опубликовало подробный список вооружения, которое передает и планирует передать в Украину.

В списке вооружения, который полностью публикует издание Defense Express, действительно много военного оборудования и оружия. Среди тех, о которых мы еще до сих пор не знали – 30 единиц самоходных зенитных установок Gepard.

Они передаются с 6 000 снарядами 35 х 228 мм. Впрочем, это не просто минимальное количество боеприпасов, а даже не полный боекомплект на машину. Потому что штатное количество боеприпасов у Gepard составляет 640 снарядов, а правительство Германии передает из расчета по 200 единиц на машину.

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Учитывая скорострельность двух автоматических пушек Gepard суммарно в 1 100 выстрелов в минуту каждая, эти “Гепарды” смогут вести огонь чуть менее 11 секунд. Таким образом, Украине придется искать снаряды к немецким “Гепардам” в других странах. Это не очень сложно, ведь этот снаряд стоит на вооружении почти 40 стран, из которых 8 – члены НАТО. Также снаряды производятся по лицензии в Турции.

В списке тяжелого вооружения, которое запланировано к передаче, указан зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM, ожидаемый не ранее осени, контрбатарейный радар COBRA, который также еще должны изготовить, а также три ракетные системы MARS-2, более известные, как M270. Также благодаря этому списку стало известно о плане Дании передать Украине 54 бронетранспортера M113, финансирование которых осуществляется Германией.