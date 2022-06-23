Об этом сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во время выступления в Бундестаге.

“Оно (обучение, – ред.) начинается на следующей неделе”, – сказала она, отвечая на вопрос одного из депутатов.

Украинские военные будут работать с немецкими коллегами, будут изучать необходимые команды на немецком для управления компьютерной системой.

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РСЗО Mars II (Mittlere Artillerie Raketen System) – немецкая реактивная система залпового огня, которая была принята на вооружение Бундесвера в 1990 году.

Эта пусковая установка на гусеничном шасси фактически является лицензионной копией американской M270 MLRS с незначительными доработками.

Артиллерийская часть системы состоит из двух одноразовых блоков, в каждом из которых размещается по шесть транспортно-пусковых контейнеров (ТПК) с реактивными боеприпасами калибра 227 или 237 мм. Обеспечивается максимальная дальность поражения целей на расстоянии 45 000 – 70 000 м, в зависимости от боеприпасов.

Система предназначена для уничтожения скоплений живой силы и техники противника, артиллерийских батарей, средств ПВО, командных пунктов и узлов связи, а также для установки минных полей методом дистанционного минирования.