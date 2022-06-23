Про це повідомила міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час виступу в Бундестазі.

“Воно (навчання, -ред.) починається наступного тижня“, – сказала вона, відповідаючи на питання одного з депутатів.

Українські військові працюватимуть з німецькими колегами, вивчатимуть необхідні команди німецькою для керування комп’ютерною системою.

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РСЗВ Mars II (Mіttlere Artillerie Raketen System) – німецька реактивна система залпового вогню, яка була прийнята на озброєння Бундесверу в 1990 році.

Ця пускова установка на гусеничному шасі фактично є ліцензійною копією американської M270 MLRS з незначними доопрацюваннями.

Артилерійська частина системи складається з двох одноразових блоків, в кожному з яких розміщується по шість транспортно-пускових контейнерів (ТПК) з реактивними боєприпасами калібру 227 або 237 мм. Забезпечується максимальна дальність ураження цілей на відстані 45 000 – 70 000 м, в залежності від боєприпасів.

Система призначена для знищення скупчень живої сили та техніки противника, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів та вузлів зв’язку, а також для встановлення мінних полів методом дистанційного мінування.