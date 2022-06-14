У танка Panther KF51 не лише сучасний дизайн, але й найновіше військове обладнання.

Німецький концерн Rheinmetall на виставці “Eurosatory-2022” офіційно представив новий інноваційний танк “Panther KF51”, повідомляє Мілітарний. Він вважається наступником танка “Leopard 2”.

KF — це скорочення від “Kettenfahrzeug”, тобто повна назва у перекладі “Пантера Гусенична Машина 51”. KF51 базується на концепції мобільності “Leopard 2” з вагою у 59 тонн.

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Озброєння

Основним озброєнням KF51 є 130-мм гладкоствольна гармата. Крім того, доступні додаткові варіанти озброєння для забезпечення концентрованої вогневої потужності для далекобійних уражень та навіть ураження кількох цілей. Танк отримав автомат заряджання, який розрахований на 20 боєприпасів.



Гармата 130-мм для танка “Panther KF51”

Гармата може стріляти снарядами з кінетичною енергією, а також програмованими боєприпасами повітряного підриву.

12,7-мм спарений кулемет доповнює гармату. Декілька варіантів інтеграції дистанційно керованих бойових модулів забезпечують гнучкість при захисті від безпілотників.

На башті танка встановлено бойовий модуль “NATTER” з кулеметом калібру 7,62 мм.

Бойовий модуль “NATTER” від Rheinmetall

Можлива інтеграція у башту пускової установки баражуючого боєприпасу “HERO 120” від партнера Rheinmetall UVision. Це підвищує здатність KF51 уражати цілі за межами прямої видимості.

Захист

“Panther KF51” має повністю інтегровану комплексну концепцію захисту, що включає технології активного, реактивного та пасивного захисту.



Танк “Panther KF51” від концерну Rheinmetall.

Крім того, його цифрова архітектура дозволяє інтегрувати додаткові датчики виявлення сигнатур запуску снарядів противника.

Завдяки можливості виявлення місць запусків KF51 може розпізнавати та нейтралізувати загрози на ранній стадії.

Танк отримав система захисту від атак зверху від Rheinmetall та систему ROSY з димовими гранатами. Заявлено, що танк розроблений для роботи в напруженому електромагнітному середовищі KF51 повністю захищений від кіберзагроз.

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Керування

Танк розрахований на екіпаж з трьох осіб: командир та навідник у башті та механік-водій. Також є додаткове робоче місце для оператора додаткових систем, чи командира підрозділу.

У майбутньому також плануються варіанти KF51 з безлюдними баштами або повністю дистанційно керованими машинами.



Приціли та система пусків безпілотників на танку Panther KF5

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Завдяки панорамному оптичному датчику SEOSS2 та основному бойовому прицілу EMES командир та навідник можуть спостерігати та уражати цілі незалежно один від одного, як вдень, так і вночі.

Крім того, через дисплей у бойовому відділенні екіпаж має цілодобовий огляд на 360 градусів навколо машини. Інтегровані безпілотники повітряної розвідки підвищують ситуаційну поінформованість екіпажу.



Пульт керування та екрани огляну в танку “Panther KF51”