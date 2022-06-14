У танка Panther KF51 не только современный дизайн, но и новейшее военное оборудование.

Немецкий концерн Rheinmetall на выставке Eurosatory-2022 официально представил новый инновационный танк Panther KF51, сообщает Милитарный. Он считается преемником танка “Leopard 2”.

KF – это сокращение от “Kettenfahrzeug”, то есть полное название в переводе “Пантера Гусеничная Машина 51”. KF51 базируется на концепции мобильности Leopard 2 с весом в 59 тонн.

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Вооружение

Основным вооружением KF51 является 130-мм гладкоствольная пушка. Кроме того, доступны дополнительные варианты вооружения для обеспечения концентрированной огневой мощности для дальнобойных поражений и даже поражения нескольких целей. Танк получил автомат зарядки, рассчитанный на 20 боеприпасов.

Пушка 130-мм для танка “Panther KF51”

Пушка может стрелять снарядами с кинетической энергией, а также программируемыми боеприпасами воздушного подрыва.

12,7-мм спаренный пулемет дополняет пушку. Несколько вариантов интеграции дистанционно управляемых боевых модулей обеспечивают упругость при защите от беспилотников.

На башне танка установлен боевой модуль NATTER с пулеметом калибра 7,62 мм.

Боевой модуль "NATTER" от Rheinmetall

Возможна интеграция в башню пусковой установки баражирующего боеприпаса HERO 120 от партнера Rheinmetall UVision. Это повышает способность KF51 поражать цели вне прямой видимости.

Защита

Panther KF51 имеет полностью интегрированную комплексную концепцию защиты, включающую технологии активной, реактивной и пассивной защиты.

Танк Panther KF51 от концерна Rheinmetall.

Кроме того, его цифровая архитектура позволяет интегрировать дополнительные датчики для обнаружения сигнатур запуска снарядов противника.

Благодаря возможности обнаружения мест запуска KF51 может распознавать и нейтрализовать угрозы на ранней стадии.

Танк получил систему защиты от атак сверху от Rheinmetall и систему ROSY с дымовыми гранатами. Заявлено, что танк разработан для работы в напряженной электромагнитной среде KF51, полностью защищен от киберугроз.

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Управление

Танк рассчитан на экипаж из трех человек: командир, наводчик в башне и механик-водитель. Также имеется дополнительное рабочее место для оператора дополнительных систем или командира подразделения.

В будущем также планируются варианты KF51 с безлюдными башнями или полностью дистанционно управляемыми машинами.

Прицелы и система пусков беспилотников на танке Panther KF5

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Благодаря панорамному оптическому датчику SEOSS2 и основному боевому прицелу EMES командир и наводчик могут наблюдать и уязвлять цели независимо друг от друга, как днем, так и ночью.

Кроме того, через дисплей в боевом отделении у экипажа круглосуточный обзор на 360 градусов вокруг машины. Интегрированные беспилотники воздушной разведки повышают ситуационную информированность экипажа.

Пульт управления и экраны осмотра в танке Panther KF51