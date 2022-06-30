Об этом сообщила пресс-служба Группировки Объединенных сил и опубликовала соответствующие фото.

Вооруженные Силы Украины используют гусеничные САУ Krab для борьбы с оккупационными войсками России.

В начале июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что переданные Польшей гусеничные самоходные гаубицы калибра 155-мм, уже готовы к выполнению боевых задач на передовой.

Кстати Германия передаст Украине "Гепарды" и много другого оружия: документ

Также Вооруженные Силы Украины получили командирские машины к этим артиллерийским системам.

Кроме этого, стало известно, что Украина заключит договор на приобретение около 60 единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок Krab. Поставки будут осуществляться в ближайшие несколько месяцев, в настоящее время производственная мощность HSW составляет 20 – 30 единиц в год.

Стоимость сделки составляет около 3 миллиардов злотых, Украина является первым экспортным заказчиком этого типа оружия. Европейский Союз частично покроет расходы на закупку новых САУ для Вооруженных Сил Украины, заявил польский премьер.

Справка о Krab

Krab – польская национальная САУ. При ее производстве используется лицензионная башня от британской самоходной гаубицы AS90. Длина ствола – 52 калибра. В качестве шасси выбрана южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder.

Заявлено, что эффективная дальность огня составляет 30 километров, а максимальная – 40 километров. САУ производится на заводе Huta Stalowa Wola, который является частью холдинга Polska Grupa Zbrojeniowa.