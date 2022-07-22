Экипажи этих 40 бронемашин уже проходят согласование перед отправкой на фронт.
Вооруженные Силы Украины получили от польских коллег 40 единиц БМП-1, то есть батальонный комплект. В общей сложности от союзников получила более сотни таких машин.
Напомним, что польские САУ Krab уже уничтожают врага
Сейчас наши защитники овладевают боевыми машинами пехоты БМП-1 на учениях. Об этом свидетельствует видео из Twitter.
БМП-1 – это бронемашин советского образца, которая была очень распространена в странах соцлагеря. Конечно, она отстает по характеристикам своего вооружения от современных зарубежных образцов, однако все же лучше ничего.
ВСУ нужно было в сжатые сроки пополнить свои потери в бронетехнике, и БМП-1 в этом случае – приемлемый вариант.