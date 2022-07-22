Экипажи этих 40 бронемашин уже проходят согласование перед отправкой на фронт.

Вооруженные Силы Украины получили от польских коллег 40 единиц БМП-1, то есть батальонный комплект. В общей сложности от союзников получила более сотни таких машин.

Напомним, что польские САУ Krab уже уничтожают врага

Сейчас наши защитники овладевают боевыми машинами пехоты БМП-1 на учениях. Об этом свидетельствует видео из Twitter.

#Ukraine: Ukrainian troops are actively using BWP-1 🇵🇱 infantry fighting vehicles, which were donated by Poland - 40 of them were received by the Ukrainian army along with many other Polish weapons and vehicles. pic.twitter.com/J8HohTzK6r — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 19, 2022

БМП-1 – это бронемашин советского образца, которая была очень распространена в странах соцлагеря. Конечно, она отстает по характеристикам своего вооружения от современных зарубежных образцов, однако все же лучше ничего.

ВСУ нужно было в сжатые сроки пополнить свои потери в бронетехнике, и БМП-1 в этом случае – приемлемый вариант.