Польське законодавство чітко розділяє ДТП з постраждалими та звичайний "склобій". Відповідно до випадку варто діяти по-різному.

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) розробило пам’ятку, яка допоможе водіям уникнути або вирішити ряд проблем у разі потрапляння в ДТП у Польщі. Редакція Авто24 промоніторила польські юридичні та спеціалізовані джерела й розширила перелік підказок та порад.

Перше, що необхідно знати, то це те, що у Польщі усі дорожньо-транспортні випадки поділяються на дві групи:

Kolizja drogowa: подія, внаслідок якої ніхто не постраждав;

Wypadek: аварія, внаслідок якої є постраждалі люди.

Тут польське законодавство чітко розмежовує зміст кожного з цих трактувань. Отож, у чому різниця між аварією та дорожньо-транспортною пригодою?

Читайте також У Польщі знизили смертність від ДТП удвічі: що для цього зробили

Зіткнення – це подія на дорозі, коли ніхто не постраждав, тобто немає ні загиблих, ні постраждалих. Водночас було пошкоджено автомобілі. Зазвичай пошкодження несерйозні і стосуються, наприклад, дрібних подряпин, потертостей або вм'ятин на автомобілі. Таку ситуацію часто називають склобоєм.

Якщо пошкодженні незначні, то цю неприємність можна вирішити полюбовно – зекономите час і нерви. Фото: rankomat.pl

Дорожньо-транспортна пригода — це ситуація, коли люди отримали травми, тобто загинули або отримали поранення. І тут обов'язково на місце події викликається поліція. Пошкоджені автомобілі в такому разі не можна переміщати, щоб не завадити службам реконструювати перебіг події.

Без поліції і з порозумінням

Якщо ніхто не постраждав, то можна вирішити проблему на місці без участі поліції. Перш за все, необхідно звільнити проїзд, оскільки у Польщі за порушення цього правила може бути накладено штраф у розмірі 150 злотих. Така ситуація належить до категорії "Kolizja drogowa".

У результаті взаєморозуміння найбільшою перевагою є економія часу. Завдяки цьому потерпіла сторона може прискорити ліквідацію збитків та виплату компенсації від винного, який при цьому не отримає штрафу.

Читайте також Пішохода визнали винним у ДТП: рішення суду

Слід врахувати те, що аварії можуть траплятися не тільки на дорозі, а й на парковці. У такій ситуації оголошення винуватця зіткнення провадиться аналогічним чином. Варто звернути увагу, чи на парковці є дорожні знаки. Інакше застосовується правило правої руки. Якщо обидві сторони готові дійти згоди – вирішуйте на місці, але коли ситуація конфліктна, то краще викликати на місці події поліцію.

Безневинний склобій також може зустрічатися на стоянці, розташованій біля торгового центру. Якщо після покупки помітили подряпини або вм'ятини на машині, а винного на місці немає, то є підказка – звертайтеся до адміністрації магазину, щоб вони надали записи відеомоніторингу. Якщо ви пошкодили чиєсь авто на тій стоянці, то попросіть співробітників центру оголосити повідомлення його власнику через систему сповіщень торгового центру.

Звісно, порадитися зі страховим комісаром варто навіть тоді, якщо ви добре обізнані в страхових хитросплетіннях – консультація на “гарячій лінії” заощадить час на майбутні процедури в компенсації збитку. Фото: rankomat.pl

Компенсація збитків в результаті ДТП виплачується винною стороною або її страховою компанією. Проте, якщо виникають суперечки стосовно визначення винного, поліція або суд мають втрутитись.

Алло, поліція?

МТСБУ радить у випадку навіть найменшої підозри на наявність постраждалих негайно викликати медичну допомогу за номером 999, телефонувати до поліції за номерами телефонів 997 або 986 чи скористатися загальноєвропейським номером 112.

Приїзд поліцейських необхідний не тільки для законного встановлення винуватого, але й для уникнення проблем в майбутньому з виплатою відшкодування.

Викликати поліцію потрібно якщо:

хтось загинув чи постраждав у дорожньо-транспортній пригоді;

на місце дорожньо-транспортної пригоди було викликано швидку допомогу або пожежну команду (якщо, наприклад, внаслідок тяжких тілесних ушкоджень або втрати свідомості втручання цих служб було необхідно), тут слід також повідомити поліцію;

винуватець ДТП з місця події втік;

є підозра, що один з учасників зіткнення може перебувати у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;

винуватець зіткнення не має відповідних документів, таких як посвідчення водія, техпаспорт та чинний поліс страхування;

внаслідок події утворилася пробка чи серйозне порушення руху.

У будь-якому разі, якщо є сумніви, то викликайте на місце правоохоронців. Фото: dziennikbaltycki.pl

У разі ознак дорожньо-транспортної пригоди повідомлення служб не розглядається як необґрунтований виклик. Навпаки, представники правопорядку допоможуть урегулювати суперечку між сторонами.

Проінформований – підготовлений

Звісно, оцінку збитків після ДТП проводить страхова компанія. У Польщі також існує європротокол для фіксації ДТП без участі поліції. Його використання передбачає домовленість учасників ДТП щодо визначення винуватості без втручання державних органів.

Це тільки приблизний сценарій дій на випадок аварії чи дорожньо-транспортної пригоди. При укладанні договору у страховиків не соромтеся бути допитливим, задавайте агенту питання й цікавтеся деталями. Це допоможе вам надалі знати весь алгоритм дій при аварійній ситуації, уникнути проблем з законом і при цьому порозумітися зі страховою організацією щодо компенсації збитків.

Для уникнення майбутніх непорозумінь не забувайте зробити фото чи відеозапис події та дочекатись приїзду екстрених служб. Фото: bwglaw.com