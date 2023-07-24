Гибриды с возможностью подзарядки также были популярнее, чем дизели в июне, тогда как бензин оставался королем.

Скандал у VW Group стал началом конца для дизельных двигателей в Европе. Более того, все более строгие правила выбросов делают эти моторы еще более уязвимыми к исчезновению, поэтому многие автопроизводители уже прекратили предлагать дизельные двигатели для небольших автомобилей. Июньские данные о продажах, опубликованные Европейской ассоциацией производителей автомобилей, не врут – спрос на дизельные автомобили имеет тенденцию к снижению.

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В странах Союза доля рынка дизелей сократилась лишь до 13,4 процента в прошлом месяце, что значительно меньше, чем 17,4 процента, достигнутого в июне 2022 года. Более низкий спрос позволил чисто электрическим транспортным средствам впервые опередить дизели. Действительно, на автомобили с нулевым уровнем выбросов приходилось 15,1 процента от общей доли. Самозарядные гибриды также были более популярны, чем дизели, благодаря доле рынка в 24,3 процента, тогда как PHEV составляли 7,9 процента от общего спроса, или менее с 8,2 процента в июне 2022 года.

Исследование ACEA показывает, что сейчас бензин остается лидером, занимая более трети всех продаж, на уровне 36,3 процента. Это означает 379 067 автомобилей или на 11 процентов больше, чем в июне 2022 года. Несмотря на рост продаж, доля рынка фактически снизилась с 38,5% до 36,3% из-за роста электромобилей.

Несмотря на то, что дизельные двигатели постепенно теряют популярность в Европейском Союзе, ACEA отмечает значительный рост продаж на 10,3% в Германии, а также на рынках Центральной Европы. В июне 2023 года в Румынии был наибольший рост (в процентах) по сравнению с тем же месяцем прошлого года: продажи новых дизельных автомобилей выросли на колоссальные 22,4 процента.

В целом, продажи новых автомобилей (всех типов силовых агрегатов) подскочили в ЕС в течение первых шести месяцев 2023 года на 17,9 процента до 5,4 миллиона автомобилей, но это все равно на 21 процент меньше по сравнению с первой половиной 2019 года до пандемии. ACEA отмечает, что проблемы с узкими местами в цепи поставок становятся все меньше, хотя людям приходится долго ждать некоторых моделей.

Учитывая, что нормы Евро-7 вступят в силу в 2025 году, мы ожидаем, что автопроизводители ускорят переход на электромобили. Другими словами, в продаже будет меньше автомобилей с традиционным двигателем. VW Group предупреждает, что автомобили сегмента B находятся под угрозой, поскольку настройка их двигателей в соответствии с более жестким законодательством может сделать эти модели слишком дорогими.

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С 2035 года работающие в ЕС автопроизводители не смогут продавать новые автомобили, которые генерируют «вредные выбросы».