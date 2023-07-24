Гібриди з можливістю заряджання також були більш популярні, ніж дизелі в червні, тоді як бензин залишався королем.

Скандал у VW Group став початком кінця для дизельних двигунів у Європі. Мало того, дедалі суворіші правила викидів роблять ці мотори ще більш вразливими до зникнення, тому багато автовиробників уже припинили пропонувати дизельні двигуни для невеликих автомобілів. Червневі дані про продажі, опубліковані Європейською асоціацією виробників автомобілів, не брешуть – попит на дизельні автомобілі має тенденцію до зниження.

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У країнах Союзу частка ринку дизелів скоротилася лише до 13,4 відсотка минулого місяця, що значно менше, ніж 17,4 відсотка, досягнутого в червні 2022 року. Нижчий попит дозволив чисто електричним транспортним засобам вперше випередити дизелі. Дійсно, на автомобілі з нульовим рівнем викидів припадало 15,1 відсотка загальної частки. Самозарядні гібриди також були популярнішими, ніж дизелі, завдяки частці ринку в 24,3 відсотка, тоді як PHEV становили 7,9 відсотка від загального попиту, або менше з 8,2 відсотка в червні 2022 року.

Дослідження ACEA показує, що на даний момент бензин залишається лідером, займаючи більше третини всіх продажів, на рівні 36,3 відсотка. Це означає 379 067 автомобілів, або на 11 відсотків більше, ніж у червні 2022 року. Незважаючи на зростання продажів, частка ринку фактично знизилася з 38,5 відсотка до 36,3 відсотка через зростання електромобілів.

Незважаючи на те, що дизельні двигуни поступово втрачають популярність в Європейському Союзі, ACEA відзначає значне зростання продажів на 10,3 відсотка в Німеччині, а також на ринках Центральної Європи. У червні 2023 року в Румунії було найбільше зростання (у відсотках) порівняно з тим самим місяцем минулого року: продажі нових дизельних автомобілів зросли на колосальні 22,4 відсотка.

Загалом продажі нових автомобілів (усіх типів силових агрегатів) підскочили в ЄС протягом перших шести місяців 2023 року на 17,9 відсотка до 5,4 мільйона автомобілів, але це все одно на 21 відсоток менше порівняно з першою половиною 2019 року до пандемії. ACEA зазначає, що проблеми з вузькими місцями в ланцюзі постачання стають дедалі меншими, хоча людям доводиться довго чекати на деякі моделі.

Зважаючи на те, що норми Євро-7 набудуть чинності в 2025 році, ми очікуємо, що автовиробники прискорять перехід на електромобілі. Іншими словами, у продажу буде менше автомобілів з традиційним двигуном. VW Group попереджає, що автомобілі сегмента B знаходяться під загрозою, оскільки налаштування їхніх двигунів відповідно до жорсткішого законодавства може зробити ці моделі занадто дорогими.

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З 2035 року автовиробники, що працюють в ЄС, не зможуть продавати нові автомобілі, які генерують «шкідливі викиди».