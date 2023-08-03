Упраздняются обязательные транзитные номера, доверенности и акты приема-передачи.

06.08.23 вступает в силу постановление Кабмина 437, вносящее ряд изменений в Порядок осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами и их составными частями, имеющими идентификационные номера. Об этих изменениях сообщает издание Auto-Consulting.

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Постановление отменяет:

Обязательность выдачи номерных знаков «транзит» для покупателей авто (отныне такие номерные знаки будут выдаваться только по желанию покупателя).

“Если транспортное средство не будет доставляться к месту государственной регистрации своим ходом, номерной знак для разовых поездок или номерной знак “Транзит” выдается его покупателю по желанию. В случае если номерной знак для разовых поездок или номерной знак "Транзит" на проданное новое транспортное средство не выдавался, в акте осмотра реализованного транспортного средства и в оформленном в электронном реестре акте приема-передачи делается отметка "Не выдавался".

Обязательность выдачи нотариального поручения на право работнику автосалона зарегистрировать купленное покупателем авто по желанию покупателя (отныне непосредственно в договор купли-продажи можно внести пункт о том, что покупатель поручает работнику салона зарегистрировать его автомобиль).

“По желанию владельца государственная регистрация нового транспортного средства может производиться продавцом этого транспортного средства (субъектом хозяйствования) на основании заявления, поданного от имени владельца, в соответствии с договором купли-продажи с указанием условий на совершение таких действий, с приложенными к нему документами, необходимыми для государственной регистрации нового транспортного средства согласно настоящему Порядку, и доверенностью на совершение таких действий, которая формируется средствами Единого государственного реестра транспортных средств и подписывается владельцем в электронной или бумажной форме.”

Акты приема-передачи (зеленые акты), которые раньше завод-автопроизводитель выдавал покупателю автомобиля или своему дилеру (отныне такие акты будут только в электронном виде вноситься в систему НАИС МВД).