Скасовуються обов’язкові транзитні номери, доручення та акти прийому-передачі.

06.08.23 набуває чинності постанова Кабміну 437, яка вносить ряд змін до Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери. Про ці зміни інформує видання Auto-Consulting.

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Зокрема ця постанова скасовує:

-Обов’язковість видачі номерних знаків «транзит» для покупців авто (відтепер такі номерні знаки будуть видаватися лише за бажанням покупця.

“Якщо транспортний засіб не доставлятиметься до місця його державної реєстрації своїм ходом, номерний знак для разових поїздок або номерний знак “Транзит” видається його покупцеві за бажанням. У разі коли відповідно номерний знак для разових поїздок або номерний знак “Транзит” на проданий новий транспортний засіб не видавався, в акті огляду реалізованого транспортного засобу та в оформленому в електронному реєстрі акті приймання-передачі робиться відмітка “Не видавався”.

-Обов’язковість видачі нотаріального доручення на право працівнику автосалону зареєструвати куплене покупцем авто за бажанням покупця (відтепер безпосередньо в договір купівлі-продажу можна внести пункт про те, що покупець доручає працівнику салону зареєструвати його автомобіль).

“За бажанням власника державна реєстрація нового транспортного засобу може проводитися продавцем цього транспортного засобу (суб’єктом господарювання) на підставі заяви, поданої від імені власника, відповідно до договору купівлі-продажу із зазначенням умов на вчинення таких дій, із доданими до неї документами, необхідними для державної реєстрації нового транспортного засобу згідно із цим Порядком, та довіреністю на вчинення таких дій, яка формується засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів та підписується власником в електронній або паперовій формі.”

-Акти прийому -передачі (зелені акти), які раніше завод -автовиробник видавав покупцю автомобіля або своєму дилеру (відтепер такі акти будуть лише в електронному вигляді вноситись в систему НАІС МВС).