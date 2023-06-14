Уряд спростив та здешевив порядок перереєстрацію автомобілів на внутрішньому ринку.

Заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий розповів на сайті “Цензор.нет”, що МВС відмовилось від обов’язкової експертизи автомобіля під час його перереєстрації в межах України.

Це закріплено в урядовій постанові "Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів…"

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Ще півтора року тому процедуру експертного дослідження зробили обов’язковою при перереєстрації автомобіля від одного власника іншому (за вийнятком спадщини та угод між родичами). А тепер вона знову стає добровільною. Виключення – перше ввезення вживаних автомобілів з-за кордону.

Без обов'язкової експертизи процедура купівлі-продажу автомобіля стає більш зручною та дешевшою. Тепер для перереєстрації машини треба записатися в електронну чергу на конкретно визначену дату й час (онлайн або через термінал) та отримати послугу, витративши лише близько 25 хв. Раніше процедура експертизи займала ще стільки ж часу, або й більше.

Відтепер експертне дослідження транспортного засобу і реєстраційних документів до нього проводиться виключно за бажанням продавця або покупця. Його зроблять експерти МВС перед оформленням транспортного засобу в Сервісному центрі МВС приблизно за 320 грн. “Такий підхід відповідає філософії надання вибору громадянам щодо формату і способу отримання державних послуг”, – пояснює заступник міністра МВС. А ще через мізерний відсоток виявлення “проблемних” машин під час експертного дослідження.

Втім, для покупця, який не захоче робити додаткову експертизу, існує ряд ризиків, впевнений Богдан Драп’ятий. Зокрема, нерідко трапляється підробка або заміна ідентифікаційного номера двигуна, шасі автомобіля. Такі дії потрапляють під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 290 Кримінального кодексу України, яка передбачає штраф від ста п’ятдесяти (201 300 грн) до двохсот п’ятдесяти (335 500 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

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Коли експертне дослідження під час перереєстрації транспортних засобів було обов’язковим, експерти МВС у 2022 році виявили 1202 транспортні засоби з підробленими або заміненими ідентифікаційними номерами двигуна, шасі автомобіля, а в першій половині 2023 року – 381. Але у МВД визнали, що більшість таких порушень було виявлено під час дослідження вживаних транспортних засобів, ввезених з-закордону вперше (обов’язковість їх експертного дослідження зберігається). Загалом за рік проводиться близько 1,5 млн експертних досліджень транспортних засобів і документів про їх реєстрацію. Тобто у відсотковому співвідношенні експерти виявляли 0,08% порушень із загальної кількості досліджень.

У разі придбання такого автомобіля відповідальність здебільшого нестиме особа, на яку цей транспортний засіб зареєстровано.

Цікаво, що відміна обов’язкової експертизи нарешті зробить майбутню послугу онлайн перереєстрації транспортного засобу (її заплановано на вересень 2023 року) справді зручною. Для купівлі автомобіля достатньо буде двох смартфонів (покупця та продавця) через застосунок Дія або Електронний кабінет водія. Після цього нові номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію можна буде забрати в зручному сервісному центрі МВС або замовити доставку поштою чи кур’єром.