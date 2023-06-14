Правительство упростило и удешевило порядок перерегистрации автомобилей на внутреннем рынке.

Заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый рассказал на сайте Цензор.нет, что МВД отказалось от обязательной экспертизы автомобиля во время его перерегистрации в пределах Украины.

Это закреплено в правительственном постановлении "О внесении изменений в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятие с учета автомобилей…"

Кстати говоря для покупателей новых авто упростили регистрацию

Еще полтора года назад процедуру экспертного исследования сделали обязательной при перерегистрации автомобиля от одного владельца другому (за исключением наследства и соглашений между родственниками). А теперь она снова становится добровольной. Исключение – первый ввоз подержанных автомобилей из-за границы.

Без обязательной экспертизы процедура купли-продажи автомобиля становится более удобной и дешевой. Теперь для перерегистрации машины нужно записаться в электронную очередь на конкретно определенную дату и время (онлайн или через терминал) и получить услугу, потратив около 25 мин. Раньше процедура экспертизы занимала еще столько же времени, или больше.

Теперь экспертное исследование транспортного средства и регистрационных документов к нему проводится исключительно по желанию продавца или покупателя. Его сделают эксперты МВД перед оформлением транспортного средства в Сервисном центре МВД примерно за 320 грн. "Такой подход соответствует философии предоставления выбора гражданам формата и способа получения государственных услуг", – объясняет замминистра МВД. А еще из-за скудного процента выявления "проблемных" машин во время экспертного исследования.

Впрочем, для покупателя, который не захочет делать дополнительную экспертизу, существует ряд рисков, уверен Богдан Драпятый. В частности, нередко происходит подделка или замена идентификационного номера двигателя, шасси автомобиля. Такие действия попадают под признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 290 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей штраф от ста пятидесяти (201 300 грн) до двухсот пятидесяти (335 500 грн) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы сроком до трех лет.

Кстати говоря сколько стоит растаможить автомобиль из-за границы

Когда экспертное исследование при перерегистрации транспортных средств было обязательным, эксперты МВД в 2022 году обнаружили 1202 транспортных средства с поддельными или замененными идентификационными номерами двигателя, шасси автомобиля, а в первой половине 2023 года – 381. Но в МВД признали, что большинство таких нарушений были выявлены при исследовании подержанных транспортных средств, ввезенных из-за границы впервые (обязательность их экспертного исследования сохраняется). Всего за год проводится около 1,5 млн. экспертных исследований транспортных средств и документов об их регистрации. То есть в процентном соотношении эксперты выявляли 0,08% нарушений из общего количества исследований.

В случае приобретения такого автомобиля ответственность будет нести лицо, на которое это транспортное средство зарегистрировано.

Интересно, что отмена обязательной экспертизы наконец-то сделает будущую услугу онлайн перерегистрации транспортного средства (ее запланировано на сентябрь 2023 года) действительно удобной. Для покупки автомобиля достаточно будет двух смартфонов (покупателя и продавца) через приложение Дия или Электронный кабинет водителя. После этого новые номерные знаки и свидетельство о регистрации можно будет забрать в удобном сервисном центре МВД или заказать доставку по почте или курьеру.