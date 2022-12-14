Вступило в силу постановление, которое с 14 декабря меняет процедуру перерегистрации подержанных машин.

С 14 декабря 2022 года экспертный осмотр автомобиля перед визитом в Сервисный центр МВД стал обязательным.

Проводят экспертное исследование специалисты экспертной службы МВД или судебные эксперты государственных специализированных учреждений, которым присвоена в установленном Законом Украины «О судебной экспертизе» квалификация судебного эксперта с правом проведения исследований по соответствующим специальностям.

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До сих пор такая услуга была добровольной, то есть покупатель мог выбрать, проверять углубленно автомобиль или нет. Обязательным был лишь поверхностный экспертный осмотр, который проводили работники Сервисного центра, дополнительно не оплачиваемый.

По новым правилам, перед сменой владельца автомобиля обязательно следует обратиться к эксперту, пройти процедуру экспертного исследования, получить электронный вывод и в течение 10 дней обратиться в Сервисный центр или перерегистрировать авто онлайн в "Дие".

Как будет проходить экспертное исследование?

В ходе исследования эксперт проверяет подлинность номера кузова или рамы (VIN-код), номер двигателя, соответствие данных указанным в регистрационных документах и подлинность последних, а также сверяет информацию с базами данных.

Самые распространенные мошеннические схемы, которые выявляют в ходе такого исследования – это «перебитые» номера кузова, поддельные документы, автомобили-двойники, угнанные автомобили и даже несоответствие установленного двигателя техническим характеристикам, предусмотренным заводом-производителем.

Чтобы пройти процедуру быстрее, эксперты рекомендуют подготовить автомобиль к осмотру: помыть его и обеспечить доступ к номеру кузова и двигателя.

Для записи на экспертное исследование в Сервисных центрах будет работать электронная очередь аналогична той, которая существует сегодня во время регистрации ТС. Можно будет выбрать услуги — экспертное исследование и регистрацию в Сервисном центре МВД, или только одну из них. То есть обе процедуры можно пройти либо одновременно, либо, например, пройти экспертное исследование в Киеве, а зарегистрировать машину в другом регионе.

Центры, где предоставляют услугу экспертного исследования транспортного средства, находятся вблизи большинства сервисных центров МВД, а также можно будет обращаться в офисы научно-исследовательских экспертно-криминалистических центров МВД. Их местоположение представлено на официальном сайте НИЭКЦ. Выделение процедуры экспертного осмотра от регистрационных действий в Сервисных центрах позволит экспертам выезжать на авторынки, автоплощадки и другие локации, не привязанные к Сервисным центрам.

Стоимость экспертного исследования 303,67 грн за осмотр автомобилей и 113,27 грн за исследование двигателя. То есть суммарно за экспертное исследование нужно будет заплатить около 417 грн.

Не нужно проходить экспертное исследование во время :