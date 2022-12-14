Набрала чинності постанова, котра з 14 грудня змінює процедуру перереєстрації вживаних авто.

З 14 грудня 2022 року експертний огляд автомобіля перед візитом до Сервісного центру МВС став обов’язковим.

Проводять експертне дослідження фахівці експертної служби МВС або судові експерти державних спеціалізованих установ, які мають присвоєну в установленому Законом України «Про судову експертизу» порядку кваліфікацію судового експерта з правом проведення досліджень за відповідними спеціальностями.

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Дотепер така послуга була добровільною, тобто покупець міг обрати, перевіряти поглиблено автомобіль чи ні. Обов’язковим був лише поверхневий експертний огляд, котрий проводили працівники Сервісного центру, та який додатково не оплачувався.

За новими правилами, перед зміною власника автомобіля обов’язково слід звернутися до експерта, пройти процедуру експертного дослідження, отримати електронний висновок та протягом 10 днів звернутися до Сервісного центру або ж перереєструвати авто онлайн в "Дії".

Як відбуватиметься експертне дослідження?

Під час дослідження експерт перевіряє справжність номера кузова чи рами (VIN-код), номер двигуна, відповідність даних до вказаних у реєстраційних документах та справжність останніх, а також звіряє інформацію з базами даних.

Найпоширеніші шахрайські схеми, котрі виявляють під час такого дослідження – це «перебиті» номери кузова, підроблені документи, автомобілі-«двійники», викрадені авто та навіть невідповідність встановленого двигуна технічним характеристикам авто, передбаченим заводом-виробником.

Для того, щоб пройти процедуру швидше, експерти рекомендують підготувати автомобіль до огляду: помити його та забезпечити доступ до номера кузова та двигуна.

Для запису на експертне дослідження у Сервісних центрах працюватиме електронна черга — аналогічна до тієї, яка існує сьогодні під час реєстрації авто. Можна буде обрати або одразу дві послуги — експертне дослідження і реєстрація в Сервісному центрі МВС, або ж лише одну з них. Тобто обидві процедури можна пройти або одночасно, або ж, наприклад, пройти експертне дослідження в Києві, а зареєструвати авто в іншому регіоні.

Центри, де надають послугу експертного дослідження транспортного засобу, знаходяться поблизу більшості сервісних центрів МВС, а також можна буде звертатися до офісів Науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів МВС. Їх місце розташування подано на офіційному сайті НДЕКЦ. Виокремлення процедури експертного огляду від реєстраційних дій у Сервісних центрах дозволить експертами виїжджати працювати на авторинки, автомайданчики та інші локації, не прив’язані до Сервісних центрів.

Коштуватиме експертне дослідження 303,67 грн за загальний огляд авто та 113,27 грн за дослідження двигуна. Тобто, сумарно за експертне дослідження потрібно буде заплатити близько 417 грн.

Не потрібно проходити експертне дослідження під час: