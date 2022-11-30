В середині грудня в Україні запрацюють нові правила купівлі-продажу автомобілів: перереєструвати авто можна буде у смартфоні, за допомогою мобільного додатка «Дія». Однак процедура настільки незручна та дорога, що краще це робити традиційним чином - через Сервісний центр МВС офлайн.

Переоформити автомобіль через “Дію” для українських автовласників стане можливим внаслідок ухвалення Постанови Кабміну № 1019 від 10 вересня 2022 р. Цей документ змінює порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, адже вперше надає українцям право вибору: звернутися до Сервісного центру чи пройти процедуру онлайн, в особистому кабінеті водія чи в мобільному додатку «Дія». Механізм почне діяти найближчим часом: три місяці від часу публікації, передбачених постановою, минає в середині грудня.

Експерти Інституту досліджень авторинку детально вивчили оновлену нормативну-правову базу та пояснили, як практично відбуватиметься продаж машини онлайн. Виявилося, що процедура настільки сира та невигідна автовласнику, що користуватись нею мало хто буде.

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Хто зможе перереєструвати авто онлайн?

Така можливість буде доступна лише для фізичних осіб. Тобто, якщо покупець або продавець — юридична особа (компанія), продати автомобіль можна буде лише класичним способом.

Неможливо буде перереєструвати машину, за продаж якої потрібно сплачувати податок. Це, відповідно до українського законодавства, усі транспортні засоби, окрім легковиків, мотоциклів та мопедів, якщо це перший продаж протягом звітного податкового року. За другий та всі наступні автомобілі, продані протягом року, уже необхідно сплачувати збір.

Тобто, в «Дії» перереєструвати онлайн можна буде лише ці три категорії транспортних засобів:

легкові автомобілі;

мотоцикли;

мопеди.

У послузі відмовлять у випадку:

результати перевірки за реєстрами та базами даних встановлять факт перебування транспортного засобу або фізичної особи в розшуку, наявності відповідних обмежень чи обтяжень;

в Єдиному державному демографічному реєстрі відсутня інформація щодо зареєстрованого місця проживання;

під час перевірки відповідних відомостей, внесених в електронній формі, виявлено недостовірну інформацію або розбіжності. У такому разі кошти, сплачені за надання послуги, не повертаються.

Ці підстави для відмови реєстрації були в законодавстві і раніше.

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Покрокова процедура реєстрації у “Дії”

Перед тим, як розпочати перереєстрацію автомобіля онлайн, в “Єдиний державний реєстр транспортних засобів” треба завантажити електронний висновок експертного дослідження того автомобіля, який ви зібрались продавати чи купувати. Його можна отримати, надавши автомобіль для фізичного огляду працівникам Експертної служби МВС або інших державних спеціалізованих установ. Тобто в Сервісний центр МВС все одно доведеться їхати. До речі, не раз.

Таке дослідження відтепер обов’язкове (раніше можна було відмовитись), а проводять його з метою визначення справжності ідентифікаційних номерів транспортного засобу і реєстраційних документів (виявлення фактів знищення, підроблення або зміни номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів, підроблення реєстраційних документів). Воно включає огляд транспортного засобу та звірку інформації, внесеної до його реєстраційних документів. Звичайно, огляд платний.

Висновок огляду дійсний лише 10 діб, тому протягом цього періоду потрібно перереєструвати автомобіль. Інакше проходити дослідження доведеться повторно.

Процедура перереєстрації авто онлайн

Авторизуватися в електронному кабінеті водія або на Порталі Дія.

Власник (продавець) повинен подати заяву в електронній формі. Її поля заповняться автоматично, необхідні дані система підвантажить із відповідних баз даних.

Продавець та покупець має накласти на документи електронні підписи. Договір купівлі-продажу вважатиметься укладним онлайн.

Працівники сервісного центру МВС перевірять відомості про власника та транспортний засіб за відповідними реєстрами та базами даних.

Після цього електронний варіант свідоцтва про реєстрацію з’явиться в мобільному додатку «Дія».

Новому власнику фізично прибути у Сервісний центр МВС, де здати старі номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію, а взамін отримати нові документи. Зробити це можна буде позачергово, не очікуючи в загальній черзі та не отримуючи "талончика". Але за гроші.

Таким чином, замість одного візиту в Сервісний центр так звана “онлайн перереєстрація” передбачає аж два візити туди! Вперше – за висновком експертів, який тепер став обов'язковим, вдруге – для здачі старих номерів і бланку техпаспорта та отримання нових документів. Певна річ, за них теж треба платити.

Тому загальна вартість оформлення перереєстрації авто збільшилась на суму “Експертного дослідження”.

Таким чином, розпіарена ідея реєстрація автомобіля онлайн на ділі виявилась профанацією. Нова процедура значно ускладнила процес перереєстрації, збільшила його вартість та не дала жодних переваг перед звичайною. Мало хто з автовласників за таких умов буде нею користуватись – хіба що заради експерименту. Але для цього ще доведеться вмовити покупця автомобіля, щоб він дав згоду на цю авантюру.