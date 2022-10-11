Імпорт автомобілів падає, внутрішні продажі зростають, але середня ціна знижується. Що далі?

У вересні на українському авторинку відбулося багато змін: суттєво впали об'єму імпорту вживаних авто, значно зросла частка внутрішніх перепродажів, знизилася середня ціна легковиків, а активна частина парку почала старіти. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували дані Головного сервісного центру МВС, агрегатора Automoto.ua, та визначили основні тренди й склали прогноз.

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Частка внутрішніх продажів максимально висока

У вересні українці придбали 95,2 тисячі вживаних авто. З них 79 тисяч — на внутрішньому ринку, а ще 16,2 тисячі привезли з-за кордону. Частка імпорту в загальній структурі продажів впала до 17,1%, що є найменшим значенням з кінця 2018 року, відколи в Україні змінили правила імпорту вживаних легковиків із-за кордону. Частка внутрішніх перепродажів склала відповідно 82,9%, що також рекордний показник для українського авторинку останніх років.



Динаміка імпорту вживаних легковиків та внутрішніх перепродажів, вересень 2021 — вересень 2022

Частка імпорту скорочується з моменту скасування так званого «нульового розмитнення», що відбулося 1 липня, проте попит на легковий транспорт зберігається. Загальна кількість придбаних вживаних авто у серпні була практично такою ж, як і у вересні — 94 тисячі. Однак замість того, аби привозити автомобіль із-за кордону, українці обирають купівлю «на місці». Тобто, відбувається перерозподіл часток на ринку, де істотна перевага спостерігається в секторі внутрішніх перепродажів.

До речі які вживані авто привозили у вересні

Імпорт вживаних легковиків скоротився на 70%

Якщо порівнювати кількісно, то у вересні українці придбали на 35,6% менше автомобілів, ніж у вересні-2021. У порівнянні з серпнем 2022 року, то продажі навіть дещо зросли — на 1,5%.

Кількість внутрішніх перепродажів у порівнянні з вереснем минулого 2021 року зросла на 11%, а у порівнянні до серпня-2022 зросла на 5,8%.

Натомість імпорт скоротився на 70,3%, якщо порівнювати із вереснем-2021. До такого різкого зниження об’ємів імпорту призвели:

війна в Україні та її наслідки: економічна криза, зниження купівельної спроможності, зміна курсу валют;

запровадження, а потім скасування так званого «нульового розмитнення»;

криза автомобільної галузі у світі, дефіцит автомобілів та подорожчання легковиків з пробігом за кордоном.

У порівнянні до серпня-2022, падіння імпорту зафіксоване на рівні 16,5%. Тобто, тенденція скорочення ввезення вживаних авто з-за кордону продовжується і надалі.

Середня ціна автомобілів у продажі знижується

Середня ціна вживаного легкового автомобіля, який пропонували до продажу в інтернеті у вересні, скоротилася на 5,4%, або ж на $300 у грошовому вимірі: з $5600 до $5300. Моніторинг цін здійснюється експертами Інституту досліджень авторинку на основі даних агрегатора Automoto.ua.



Зміна середньої ціни на вживані легкові автомобілі, січень-вересень 2022. Дані: Automoto.ua

Проте зменшення середньої ціни не означає, що подешевшали всі моделі авто на ринку. Якщо порівнювати з серпнем, у вересні в продажі стало менше автомобілів з верхнього цінового сегмента мас-маркету: частка легковиків ціною $10-20 тисяч та понад $20 тисяч у пропозиції продажу скоротилася з 19,1% до 18% та з 8,5% до 8,0% відповідно. Частка легковиків ціною до $10 тисяч, навпаки, встановила максимум 2022 року: 74% від загальної кількості оголошень.

Тобто, скоріше йдеться про зменшення пропозиції продажів автомобілів вартістю понад $10 тисяч, яка тягне за собою зниження середньої ціни на вживані легковики загалом.

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Зростає середній вік пропозицій авто

Під час дії так званого «нульового розмитнення» середній вік легковиків у продажі зменшився, й сягнув 15,2 року у червні та липні. Після зміни законодавства пропозиція на ринку почала «старіти»: вересневий показник зафіксований на рівні 16,1 року.



Зміна середнього віку легковиків на українських маркетплейсах протягом січня-вересня 2022 року. Дані: Automoto.ua

Ці дані свідчать, що оновлення авторинку сповільнилося, а у продажі стало менше «свіжих» авто. Це явище безпосередньо пов’язане зі зниженням середньої ціни авто — адже автомобілі більшого віку й коштують дешевше.

Що буде з авторинком далі?

Оскільки в Україні висока потреба в мобільності та низький рівень автомобілізації, наші співвітчизники продовжуватимуть купувати легковики з приблизно тими ж темпами, які бачимо зараз. Станом на сьогодні потенціал українського ринку можна оцінити на рівні близько 100 тисяч легковиків у місяць.

Проте переважно покупці обиратимуть купівлю машини в Україні, а не привозитимуть її з-за кордону. Враховуючи подорожчання автомобілів на основних зарубіжних ринках, зміну курсу валют та зростання вартості доставляння, а також чинну систему нарахування митних платежів, часто імпорт легковика з пробігом просто позбавлений економічного сенсу. Привозитимуть лише деякі автомобілі віком до 10 років, а також машини що належать до преміумсегмента.

Активізація в секторі «пригону» вживаних авто з-за кордону можлива лише після зміни чинних ставок акцизного податку, або ж, принаймні як перший крок, запровадження так званого «розмитнення в смартфоні» за допомогою додатка "Дія".

Щодо внутрішнього ринку, то економічна криза, спричинена війною, знижує купівельну спроможність. Оскільки більшість українців отримують доходи в гривні, а ціни на українському авторинку історично формуються у доларах США, купівля автомобіля стає все більшим навантаженням на сімейний бюджет. Це може спонукати окремих продавців знижувати ціни, щоб швидше продати авто, або ж, що більш ймовірно, відкласти продаж до кращих часів. Покупці своєю чергою частіше звертатимуть увагу на дешевші варіанти на ринку.

За умови збереження описаних трендів, ринок продовжуватиме «старіти» — тобто, збільшуватиметься середній вік активної частини ринку, та, відповідно, парку. Зменшення обсягів імпорту змушуватиме продажі замикатися всередині країни. Якщо ситуація не зміниться, то через деякий час ми спостерігатимемо зростання цін на автівки бюджетного сегмента, що спричинить підвищений попит на них та відсутність альтернатив.