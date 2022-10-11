Импорт автомобилей падает, внутренние продажи растут, но средняя цена снижается. Что дальше?

В сентябре на украинском авторынке произошло много изменений: существенно упали объемы импорта подержанных автомобилей, значительно выросла доля внутренних перепродаж, снизилась средняя цена легковушек, а активная часть парка начала стареть.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали данные Главного сервисного центра МВД, агрегатора Automoto.ua, определили основные тренды и составили прогноз.

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Доля внутренних продаж максимально высока

В сентябре украинцы приобрели 95,2 тысячи подержанных авто. Из них 79 тысяч — на внутреннем рынке, а еще 16,2 тысячи привезли из-за границы. Доля импорта в общей структуре продажа упала до 17,1%, что является наименьшим значением с конца 2018 года, когда в Украине изменили правила импорта подержанных легковушек из-за рубежа. Доля внутренних перепродаж составила соответственно 82,9%, что также рекордный показатель для украинского авторынка последних лет.



Динамика импорта подержанных легковых автомобилей и внутренних перепродаж, сентябрь 2021 — сентябрь 2022

Доля импорта сокращается с момента отмены так называемой “нулевой растаможки”, которая произошла 1 июля, однако спрос на легковой транспорт сохраняется. Общее количество приобретенных подержанных автомобилей в августе было практически таким же, как и в сентябре – 94 тысячи. Однако вместо того, чтобы привозить автомобиль из-за границы, украинцы выбирают покупку “на месте”. То есть происходит перераспределение долей на рынке, где существенное преимущество наблюдается в секторе внутренних перепродаж.

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Импорт подержанных легковушек сократился на 70%

Если сравнивать по количеству, то в сентябре украинцы приобрели на 35,6% меньше автомобилей, чем в сентябре-2021. По сравнению с августом 2022 года, продажи даже несколько выросли — на 1,5%.

Количество внутренних перепродаж по сравнению с сентябрем прошлого 2021 года выросло на 11%, а по сравнению с августом-2022 выросло на 5,8%.

В то же время импорт сократился на 70,3%, если сравнивать с сентябрем-2021. К столь резкому снижению объемов импорта привели:

война в Украине и ее последствия: экономический кризис, снижение покупательной способности, изменение курса валют;

введение, а затем упразднение так называемой “нулевой растаможки”;

кризис автомобильной отрасли в мире, дефицит автомобилей и удорожание легковых автомобилей с пробегом за границей.

По сравнению с августом-2022, падение импорта зафиксировано на уровне 16,5%. То есть, тенденция сокращения ввоза подержанных авто из-за границы продолжается и дальше.

Средняя цена автомобилей в продаже снижается

Средняя цена подержанного легкового автомобиля, который предлагали к продаже в интернете в сентябре, сократилась на 5,4%, или же на $300 в денежном выражении: с $5600 до $5300. Мониторинг цен осуществляется экспертами Института исследований авторынка на основе данных агрегатора Automoto.ua.



Изменение средней цены на подержанные легковые автомобили, январь-сентябрь 2022. Automoto.ua

Однако уменьшение средней цены не означает, что подешевели все модели на рынке. Если сравнивать с августом, в сентябре в продаже стало меньше автомобилей с верхнего ценового сегмента масс-маркета: доля легковых автомобилей ценой $10-20 тысяч и более $20 тысяч в предложении продаж сократилась с 19,1% до 18% и с 8,5% до 8,0% соответственно. Доля легковых автомобилей ценой до $10 тысяч, напротив, установила максимум 2022 года: 74% от общего количества объявлений.

То есть, скорее речь идет об уменьшении предложения продаж автомобилей стоимостью свыше $10 тысяч, что влечет за собой снижение средней цены на подержанные легковушки в целом.

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Растет средний возраст предложений авто

Во время действия так называемой “нулевой растаможки” средний возраст легковых автомобилей в продаже уменьшился и достиг 15,2 лет в июне и июле. После изменения законодательства предложение на рынке начало “стареть”: сентябрьский показатель зафиксирован на уровне 16,1 года.



Смена среднего возраста легковых автомобилей на украинских маркетплейсах в течение января-сентября 2022 года. Данные: Automoto.ua

Эти данные свидетельствуют, что обновление авторынка замедлилось, а в продаже стало меньше “свежих” автомобилей. Это явление напрямую связано с понижением средней цены автомобилей — ведь автомобили большего возраста и стоят дешевле.

Что будет с авторынком дальше?

Поскольку в Украине высока потребность в мобильности и низкий уровень автомобилизации, наши соотечественники будут продолжать покупать легковушки с примерно теми же темпами, которые мы видим сейчас. По состоянию на сегодняшний день потенциал украинского рынка можно оценить на уровне около 100 тысяч легковых автомобилей в месяц.

Однако преимущественно покупатели будут выбирать покупку машины в Украине, а не привозить ее из-за границы. Учитывая удорожание автомобилей на основных зарубежных рынках, изменение курса валют и рост стоимости доставки, а также действующую систему начисления таможенных платежей, часто импорт легковушки с пробегом просто лишен экономического смысла. Привозят лишь некоторые автомобили в возрасте до 10 лет, а также машины, принадлежащие к премиум-сегменту.

Активизация в секторе “пригона” подержанных авто из-за границы возможна только после изменения действующих ставок акцизного налога, или, по крайней мере, как первый шаг, введение так называемой “растаможки в смартфоне” с помощью приложения “Дия”.

Что касается внутреннего рынка, то экономический кризис, вызванный войной, снижает покупательную способность. Поскольку большинство украинцев получают доходы в гривне, а цены на украинском авторынке исторически формируются в долларах США, покупка автомобиля становится все большей нагрузкой на семейный бюджет. Это может побуждать отдельных продавцов снижать цены, чтобы быстрее продать авто, или, что более вероятно, отложить продажу до лучших времен. Покупатели в свою очередь чаще будут обращать внимание на более дешевые варианты на рынке.

При сохранении описанных трендов, рынок будет продолжать “стареть” — то есть, будет увеличиваться средний возраст активной части рынка и, соответственно, парка. Уменьшение объемов импорта заставит продажи замыкаться внутри страны. Если ситуация не изменится, то через некоторое время мы будем наблюдать рост цен на автомобили бюджетного сегмента, что повлечет за собой повышенный спрос на них и отсутствие альтернатив.