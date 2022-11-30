В середине декабря в Украине заработают новые правила купли-продажи автомобилей: перерегистрировать авто можно будет в смартфоне с помощью мобильного приложения «Дия». Однако процедура настолько неудобна и дорога, что лучше это делать традиционным образом – через Сервисный центр МВД офлайн.

Переоформить автомобиль через “Дию” для украинских автовладельцев станет возможным в результате принятия Постановления Кабмина № 1019 от 10 сентября 2022 г. Этот документ изменяет порядок регистрации и перерегистрации транспортных средств, ведь впервые предоставляет украинцам право выбора: обратиться в Сервисный центр или пройти процедуру онлайн, в личном кабинете водителя или в мобильном приложении «Действие». Механизм начнет действовать в ближайшее время: три месяца со дня публикации, предусмотренных постановлением, проходит в середине декабря.

Эксперты Института исследований авторынка подробно изучили обновленную нормативно-правовую базу и объяснили, как практически будет происходить продажа машины онлайн. Оказалось, что процедура настолько сыра и невыгодна автовладельцу, что пользоваться ею будут немногие.

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Кто сможет перерегистрировать авто онлайн?

Такая возможность будет доступна только физическим лицам. То есть, если покупатель или продавец – юридическое лицо (компания), продать автомобиль можно будет только классическим способом.

Невозможно будет перерегистрировать машину, за продажу которой нужно платить налог. Это, согласно украинскому законодательству, все транспортные средства, кроме легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов, если это первая продажа в течение отчетного налогового года. За второй и все последующие автомобили, проданные за год, уже необходимо платить сбор.

То есть, в «Дие» перерегистрировать онлайн можно будет только три категории транспортных средств:

легковые автомобили;

мотоциклы;

мопеды.

В услуге откажут в случае:

результаты проверки по реестрам и базам данных установят факт нахождения транспортного средства или физического лица в розыске, наличия соответствующих ограничений или обременений;

в Едином государственном демографическом реестре отсутствует информация о зарегистрированном местожительстве;

при проверке соответствующих сведений, внесенных в электронной форме, обнаружена недостоверная информация или расхождения. В таком случае, средства, уплаченные за предоставление услуги, не возвращаются.

Эти основания для отказа в регистрации были в законодательстве и раньше.

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Пошаговая процедура регистрации в Действии

Перед тем, как начать перерегистрацию автомобиля онлайн, в Единый государственный реестр транспортных средств нужно загрузить электронный вывод экспертного исследования того автомобиля, который вы собрались продавать или покупать. Его можно получить, предоставив автомобиль для физического досмотра работникам Экспертной службы МВД или других государственных специализированных учреждений. То есть в Сервисный центр МВД все равно придется уезжать. Кстати, не раз.

Такое исследование теперь обязательно (ранее можно было отказаться), а проводят его с целью определения подлинности идентификационных номеров транспортного средства и регистрационных документов (обнаружение фактов уничтожения, подделки или изменения номеров узлов и агрегатов транспортных средств, подделки регистрационных документов). Оно включает осмотр транспортного средства и сверку информации, внесенной в его регистрационные документы. Конечно, осмотр платный.

Вывод осмотра действителен только 10 суток, поэтому в течение этого периода нужно перерегистрировать автомобиль. Иначе проходить исследование придется повторно.

Процедура перерегистрации авто онлайн

Авторизоваться в электронном кабинете водителя или на Портале “Дия”.

Собственник (продавец) должен подать заявление в электронной форме. Ее поля заполнятся автоматически, необходимые данные система подгрузит из соответствующих баз данных.

Продавец и покупатель должны наложить на документы электронные подписи. Договор купли-продажи будет считаться заключительным онлайн.

Сотрудники сервисного центра МВД проверят сведения о владельце и транспортном средстве по соответствующим реестрам и базам данных.

После этого электронный вариант свидетельства о регистрации появится в мобильном приложении "Дия".

Новому владельцу надо физически прибыть в Сервисный центр МВД, где сдать старые номерные знаки и свидетельство о регистрации, а взамен получить новые документы. Сделать это можно будет вне очереди, не ожидая в общей очереди и не получая талончика. Но после оплаты.

Таким образом, вместо одного визита в Сервисный центр так называемая "онлайн перерегистрация" предусматривает два визита туда! Впервые – для заключения экспертов, который теперь стал обязательным, второй – для сдачи старых номеров и бланка техпаспорта и получения новых документов. Естественно, за них тоже надо платить.

Поэтому общая стоимость оформления перерегистрации авто увеличилась на сумму "Экспертного исследования".

Таким образом, распиаренная идея регистрации автомобиля онлайн на деле оказалась профанацией. Новая процедура значительно усложнила процесс перерегистрации, увеличила его стоимость и не дала никаких преимуществ перед обычной. Мало кто из автовладельцев при таких условиях будет ею пользоваться – разве что ради эксперимента. Но для этого еще придется уговорить покупателя автомобиля, чтобы он дал согласие на эту авантюру.