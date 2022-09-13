Перереєстрація транспортних засобів в он-лайні виявилась неможливою. Власнику авто усе одно потрібно буде їхати до експерта за висновком. Проте уже скоро можна буде онлайн замовляти номерні знаки та подати заяву про реєстрацію чи перереєстрацію транспортного засобу онлайн.

10 вересня 2022 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про внесення змін до деяких постанов кабінету міністрів України з питань державної реєстрації транспортних засобів, допуску громадян до керування транспортними засобами». Вона набуде чинності через три місяці з дня її офіційного опублікування.

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Один із кроків, який дозволить цифровізацію — виокремлення експертного дослідження транспортного засобу із процедури реєстрації в сервісному центрі МВС. Виокремлення не означає скасування.

Українці усе одно будуть змушені витрачати свій час та гроші на проведення експертного дослідження транспортного засобу працівниками Експертної служби МВС. Вони вносять дані у Єдиний державний реєстр транспортних засобів. Висновок, складений за результатами дослідження, вважатиметься дійсним протягом 10 днів.

Далі власник обиратиме спосіб отримання послуги реєстрації:

офлайн у будь-якому сервісному центрі МВС

онлайн у Електронному кабінеті водія або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал Дія).

Другий крок. Онлайн можна буде як оформити договір купівлі-продажу, так і подати заяву про реєстрацію чи перереєстрацію. Ця заява потраплятиме на розгляд до сервісного центру МВС. Адміністратор перевірятиме відомості про осіб та транспортні засоби за відповідними реєстрами та базами даних, за результатами перевірок підтверджуватиме або відхилятиме заяву.

Алгоритм реєстрації транспортного засобу включає в себе також закріплення за транспортним засобом номерних знаків. Серед них є такі, які містять визначені комбінації цифр (чотири однакові цифри, три однакові цифри, дві послідовні пари однакових цифр та інші комбінації).

Нормативним документом, який набуде чинності передбачено і замовлення таких номерних знаків через Електронний кабінет водія та Портал Дія.

Розширено також перелік послуг з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, які здійснюються без проведення експертного дослідження. До такого переліку відповідно до Постанови додаються:

відновлення свідоцтва про реєстрацію після втрати або викрадення (за винятком транспортних засобів, зареєстрованих до вересня 2019 року);

дублікат свідоцтва у разі його пошкодження;

перереєстрація у зв'язку з втратою або заміною номерного знаку;

реєстрація транспортного засобу, що перейшов у спадщину (за винятком транспортних засобів, зареєстрованих до вересня 2019 року);

реєстрація за договором фінансового лізингу.

Експертне дослідження і надалі буде проводитись проводиться офлайн і включає огляд транспортного засобу та звірку інформації щодо транспортного засобу, внесеної до реєстраційних документів. Його мета — визначення справжності ідентифікаційних номерів транспортного засобу і реєстраційних документів.