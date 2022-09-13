Перерегистрация транспортных средств в онлайне оказалась невозможной. Владельцу авто все равно нужно будет ехать к эксперту за выводом. Однако уже скоро можно будет онлайн заказывать номерные знаки и подавать заявление о регистрации или перерегистрации транспортного средства онлайн.

10 сентября 2022 года Кабинет Министров Украины принял Постановление “О внесении изменений в некоторые постановления кабинета министров Украины по вопросам государственной регистрации транспортных средств, допуска граждан к управлению транспортными средствами”. Оно вступит в силу через три месяца со дня его официального опубликования.

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Один из шагов, который позволит цифровизацию – изъятие экспертного исследования транспортного средства по процедуре регистрации в сервисном центре МВД. Изъятие не означает отмену.

Украинцы все равно будут вынуждены тратить свое время и деньги на проведение экспертного исследования транспортного средства работниками Экспертной службы МВД. Они вносят данные в Единый государственный реестр транспортных средств. Вывод, составленный по результатам исследования, будет считаться действительным в течение 10 дней.

Далее владелец будет выбирать способ получения услуги регистрации:

офлайн в любом сервисном центре МВД

онлайн в Электронном кабинете водителя или через Единый государственный вебпортал электронных услуг (Портал Дия).

Второй шаг. Онлайн можно будет как оформить договор купли-продажи, так и подать заявление о регистрации или перерегистрации. Это заявление будет попадать на рассмотрение в сервисный центр МВД. Администратор будет проверять сведения о лицах и транспортных средствах по соответствующим реестрам и базам данных, по результатам проверок будет подтверждать или отклонять заявление.

Алгоритм регистрации транспортного средства включает также закрепление за транспортным средством номерных знаков. Среди них есть такие, которые содержат определенные комбинации цифр (четыре одинаковых цифры, три одинаковых цифры, две последовательные пары одинаковых цифр и другие комбинации).

Нормативным документом, который вступит в силу, предусмотрен и заказ таких номерных знаков через Электронный кабинет водителя и Портал Дия.

Расширен также перечень услуг по регистрации и перерегистрации транспортных средств, осуществляемых без экспертного исследования. К такому перечню согласно Постановлению прилагаются:

восстановление свидетельства о регистрации после потери или угона (за исключением транспортных средств, зарегистрированных до сентября 2019 года);

дубликат свидетельства в случае его повреждения;

перерегистрация в связи с утратой или заменой номерного знака;

регистрация транспортного средства, перешедшего по наследству (за исключением транспортных средств, зарегистрированных до сентября 2019 года);

регистрация по договору денежного лизинга.

Экспертное исследование и в дальнейшем будет проводиться офлайн и включает осмотр транспортного средства и сверку информации о транспортном средстве, внесенной в регистрационные документы. Его цель – определение подлинности идентификационных номеров транспортного средства и регистрационных документов.