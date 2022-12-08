Експертний висновок МВС з 14 грудня 2022 року став обов'язковим при процедурі купівлі-продажу транспортних засобів. Однак існують випадки, коли експертизу проходити не потрібно.

З 14 грудня набуває чинності Постанова КМУ №1019, яка вносить зміни в процедуру реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Головний сервісний центр МВС України вказав, які процедури з реєстрацію транспортних засобів можна проводити без обов’язкової експертизи.

До речі з 14 грудях змінюються процедура реєстрації ТЗ

Без проведення експертного дослідження проводитиметься:

реєстрація нового ТЗ;

зміна анкетних даних власника у свідоцтві про реєстрацію ТЗ (і фізичні особи і юридичні особи);

зняття з обліку ТЗ / вибракування ТЗ;

перереєстрація ТЗ після встановлення ГБО;

перереєстрація ТЗ через заміну / втрату номерного знаку або закріплення індивідуального номерного знаку;

відновлення свідоцтва про реєстрацію ТЗ, зареєстрованих після 01.09.2019;

отримання / повернення реєстраційних документів для виїзду за кордон;

отримання / повернення тимчасового реєстраційного талона;

перереєстрація ТЗ після встановлення / зняття світлових сигнальних пристроїв;

реєстрація транспортного засобу звязку з переходом права власності за договором фінансового лізингу.

У інших випадках варто буде звернутись до Експертної служби МВС.

Нагадаємо, що ці зміни покликані зробити можливим реєстрацію авто онлайн.