Експертний висновок МВС з 14 грудня 2022 року став обов'язковим при процедурі купівлі-продажу транспортних засобів. Однак існують випадки, коли експертизу проходити не потрібно.
З 14 грудня набуває чинності Постанова КМУ №1019, яка вносить зміни в процедуру реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Головний сервісний центр МВС України вказав, які процедури з реєстрацію транспортних засобів можна проводити без обов’язкової експертизи.
До речі з 14 грудях змінюються процедура реєстрації ТЗ
Без проведення експертного дослідження проводитиметься:
- реєстрація нового ТЗ;
- зміна анкетних даних власника у свідоцтві про реєстрацію ТЗ (і фізичні особи і юридичні особи);
- зняття з обліку ТЗ / вибракування ТЗ;
- перереєстрація ТЗ після встановлення ГБО;
- перереєстрація ТЗ через заміну / втрату номерного знаку або закріплення індивідуального номерного знаку;
- відновлення свідоцтва про реєстрацію ТЗ, зареєстрованих після 01.09.2019;
- отримання / повернення реєстраційних документів для виїзду за кордон;
- отримання / повернення тимчасового реєстраційного талона;
- перереєстрація ТЗ після встановлення / зняття світлових сигнальних пристроїв;
- реєстрація транспортного засобу звязку з переходом права власності за договором фінансового лізингу.
У інших випадках варто буде звернутись до Експертної служби МВС.
Нагадаємо, що ці зміни покликані зробити можливим реєстрацію авто онлайн.