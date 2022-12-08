Экспертное заключение МВД с 14 декабря 2022 г. стало обязательным при процедуре купли-продажи транспортных средств. Однако есть случаи, когда экспертизу проходить не нужно.

С 14 декабря вступает в силу Постановление КМУ №1019, вносящее изменения в процедуру регистрации и перерегистрации транспортных средств. Главный сервисный центр МВД Украины указал, какие процедуры по регистрации транспортных средств можно проводить без обязательной экспертизы.

Кстати из 14 грудей меняются процедура регистрации ТС

Без проведения экспертного исследования будет проводиться:

регистрация нового ТС;

изменение анкетных данных владельца в свидетельстве о регистрации ТС (и физические лица и юридические лица);

снятие с учета ТС/выбраковка ТС;

перерегистрация ТС после установки ГБО;

перерегистрация ТС через замену/потерю номерного знака или закрепление индивидуального номерного знака;

возобновление свидетельства о регистрации ТС, зарегистрированных после 01.09.2019;

получение/возврат регистрационных документов для выезда за границу;

получение/возврат временного регистрационного талона;

перерегистрация ТС после установки/снятия световых сигнальных устройств;

регистрация транспортного средства в связи с переходом права собственности по договору финансового лизинга.

В других случаях следует обратиться в Экспертную службу МВД.

Напомним, что эти изменения призваны сделать возможным регистрацию автомобиля онлайн.