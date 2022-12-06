Від 14 грудня набувають чинності відразу дві постанови Кабінету міністрів України №1019 та №1299, які вносять зміни в процедуру реєстрації та перереєстрації транспортних засобів.

Що саме зміниться в алгоритмі реєстрації та перереєстрації транспортного засобу розповів заступник начальника Головного сервісного центру МВС Володимир Баранець на брифінгу в інформаційному агентстві «Укрінформ».

Читайте також: Як перереєструвати авто через "Дію": покрокова інструкція

«Перша зміна стосується експертного дослідження транспортного засобу, яке проводить Експертна служба МВС. Воно виокремлюється з процедури реєстрації в сервісному центрі МВС. Виокремлення не означає скасування. Тепер його треба проходити до того, як звертатись за послугою реєстрації та перереєстрації транспортного засобу», — розповів Володимир Баранець.

Крім зручності пов’язаної з екстериторіальністю таке виокремлення ще й дозволяє у майбутньому проводити реєстраційні дії з транспортними засобами онлайн за допомогою двох смартфонів чи комп’ютерів — власника та покупця.

«Оскільки єдиний крок, який не можна було провести онлайн — це був огляд в експертів, то виокремлення цієї процедури дозволяє перенести реєстраційні дії з авто в онлайн», — пояснив заступник начальника Головного сервісного центру МВС.

Алгоритм реєстрації транспортного засобу в Україні при купівлі-продажу авто тепер стає таким:

спочатку варто звернутись до Експертної служби МВС та отримати їх висновок про транспортний засіб;

потім 2 сторони власник та покупець або їх представники із чинним висновком звертаються до сервісного центру МВС і проводять перереєстрацію транспортного засобу. Або також це можна буде зробити онлайн.

«Ще одна важлива зміна пов’язана із тим, що можна відмовитись від пластикових бланків свідоцтва про реєстрацію транспортного та пластикового бланку посвідчення водія. При замовленні онлайн послуги обміну посвідчення водія або онлайн послуги перереєстрації транспортного засобу можна вибрати опцію без виготовлення фізичного документу — тільки цифровий. Тобто, в Україні цифрові документи єПосвідчення водія та єСвідоцтво про реєстрацію транспортного засобу стають не просто так само чинними, як і фізичні документи, а можуть бути єдиними наявними, які дозволяють керувати транспортним засобом», — повідомив Володимир Баранець.

Тут важливо зазначити, що алгоритм оформлення таких електронних документів включає в себе повну перевірку, всебічне опрацювання заявки адміністратором сервісного центру МВС. Але на бек-офісі, без особистого контакту з замовниками послуг. Тобто, відбувається перевірка даних за всіма потрібними базами і тільки потім схвалення заявки або ні. Якщо є в базах даних якась інформація, що перешкоджає наданню послуги, то така завка буде відхилена.

«Тобто, укладати договір купівлі-продажу онлайн буде так само безпечно, як і прийти ногами в сервісний центр МВС і зробити це особисто, з точки зору процесів перевірки заявки нашими адміністраторами. Або замовити обмін посвідчення водія онлайн через Електронний кабінет водія так само безпечно, як і офлайн», — наголосив заступник начальника Головного сервісного центру МВС.

Набуття чинності двох постанов означає, що від 14 грудня онлайн перереєстрацію робити дозволено, оформляти тільки онлайн посвідчення водія теж буде дозволено. Але процес імплементації законодавчих змін може відбутись у кілька етапів. Про етапність змін та запровадження в життя усіх онлайн послуг у Головному сервісному центрі МВС пообіцяли повідомити додатково.