С 14 декабря вступают в силу сразу два постановления Кабинета министров Украины №1019 и №1299, которые вносят изменения в процедуру регистрации и перерегистрации транспортных средств.

Что именно изменится в алгоритме регистрации и перерегистрации транспортного средства, рассказал заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Владимир Баранец на брифинге в информационном агентстве «Укринформ».

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«Первое изменение касается экспертного исследования транспортного средства, проводимого Экспертной службой МВД. Оно выделяется по процедуре регистрации в сервисном центре МВД. Выделение не означает отмену. Теперь его нужно проходить до того, как обращаться за услугой регистрации и перерегистрации транспортного средства», – рассказал Владимир Баранец.

Помимо удобства связанной с экстерриториальностью, такое выделение еще и позволяет в будущем проводить регистрационные действия с транспортными средствами онлайн с помощью двух смартфонов или компьютеров — владельца и покупателя.

«Поскольку единственный шаг, который нельзя было провести онлайн – это был обзор у экспертов, то выделение этой процедуры позволяет перенести регистрационные действия с авто в онлайн», – объяснил заместитель начальника Главного сервисного центра МВД.

Алгоритм регистрации транспортного средства в Украине при купле-продаже авто теперь становится таким:

сначала следует обратиться в Экспертную службу МВД и получить их заключение о транспортном средстве;

затем 2 стороны владелец и покупатель или их представители с действующим выводом обращаются в сервисный центр МВД и проводят перерегистрацию транспортного средства. Или это можно будет сделать онлайн.

«Еще одно важное изменение связано с тем, что можно отказаться от пластиковых бланков свидетельства о регистрации транспортного и пластикового бланка водительского удостоверения. При заказе онлайн услуги обмена водительского удостоверения или онлайн услуги перерегистрации транспортного средства можно выбрать опцию без изготовления физического документа — только цифровой. То есть, в Украине цифровые документы есть Удостоверение водителя и Свидетельство о регистрации транспортного средства становятся не просто так же действующими, как и физические документы, а могут быть единственными имеющимися, которые позволяют управлять транспортным средством», — сообщил Владимир Баранец.

Здесь важно отметить, что алгоритм оформления таких электронных документов включает в себя полную проверку, всестороннюю проработку заявки администратором сервисного центра МВД. Но на бэк-офисе без личного контакта с заказчиками услуг. То есть происходит проверка данных по всем нужным базам и только потом одобрение заявки или нет. Если есть в базах данных какая-либо информация, препятствующая предоставлению услуги, такая завка будет отклонена.

«То есть заключать договор купли-продажи онлайн будет так же безопасно, как и прийти ногами в сервисный центр МВД и сделать это лично, с точки зрения процессов проверки заявки нашими администраторами. Или заказать обмен водительского удостоверения онлайн через Электронный кабинет водителя так же безопасно, как и оффлайн», — подчеркнул заместитель начальника Главного сервисного центра МВД.

Вступление в силу двух постановлений означает, что с 14 декабря онлайн перерегистрацию делать разрешено, оформлять только онлайн водительское удостоверение тоже будет разрешено. Но процесс имплементации законодательных изменений может произойти в несколько этапов. Об этапности изменений и внедрении всех онлайн услуг в Главном сервисном центре МВД пообещали сообщить дополнительно.