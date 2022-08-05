Електронну послугу "Калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортного засобу" відновили на сайті Головного сервісного центру МВС.

Перед тим, як звернутись до Сервісного центру МВС для реєстрації чи перереєстрації автомобіля, потрібно дізнатись вартість послуги. Таку можливість надає онлайн-калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортного засобу. Він знову почав діяти після початку воєнних дій.

Для того, щоб скористатись онлайн-калькулятором, потрібно ввести деякі дані: тип та походження автомобіля, потребу в номерних знаках, а також необхідність вибору символів (в цьому випадку треба платити додатково). Вартість збору в пенсійний фонд, який також сплачується при першій реєстрації транспортного збору, цей калькулятор не вираховує.

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Окрім загальної суми, в калькуляторі вказано, які саме податки та збори та в якому розмірі сплачуються у кожному конкретному випадку.