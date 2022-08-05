Электронную услугу "Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортного средства" восстановили на сайте Главного сервисного центра МВД.

Перед тем, как обратиться в Сервисный центр МВД для регистрации или перерегистрации автомобиля, необходимо узнать стоимость услуги. Такую возможность дает онлайн-калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортного средства. Он снова начал действовать после начала военных действий.

Для того чтобы воспользоваться онлайн-калькулятором , нужно ввести некоторые данные: тип и происхождение автомобиля, потребность в номерных знаках, а также необходимость выбора символов (в этом случае нужно платить дополнительно). Стоимость сбора в пенсионный фонд, который уплачивается при первой регистрации транспортного сбора, этот калькулятор не вычисляет.

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