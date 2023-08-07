Количество ввозимых подержанных автомобилей в три раза превышает продажи новых авто. Средний возраст подержанных машин составляет 10 лет.

В течение июля украинский автопарк пополнили 18,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы, сообщает Укравтопром. По сравнению с июнем 2023 года регистрация таких авто увеличилась почти на 9%.

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Итак, июльское пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за последние 11 месяцев. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 44%.

Далее следуют дизельные – 33%, электромобили – 15%, авто с ГБО – 5%, гибриды – 3%. Лидером июльских регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf – 1616 ед.;

Renault Megane – 1234 ед.;

Skoda Octavia – 929 ед.;

Volkswagen Passat – 741 ед.;

Nissan Leaf – 535 ед.;

Ford Focus – 400 ед.;

Volkswagen Touran – 384 ед.;

Nissan Qashqai – 377 ед.;

Volkswagen Tiguan – 377 ед;

Audi A4 – 369 ед.

Средний возраст подержанных машин, которые в июле перешли на украинские номера, составляет 10 лет.

Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 106 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что в 3,3 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период.