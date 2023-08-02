Заряженные Volkswagen GTI станут электрическими. Первым такую версию получит новый Volkswagen Golf 9.

Известную линейку Volkswagen GTI ожидает перезапуск. Под этим брендом будут выпускаться спортивные электромобили. Об этом стало известно журналистам сайта CarBuzz.

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В их распоряжении оказался и новый логотип GTI, в котором буква "I" заменена изображением молнии - это подчеркивает электрификацию линейки. 25 июля 2023 года Volkswagen оформил авторские права на эту эмблему.

Следует отметить, что электромобили Volkswagen сейчас заряжены версии с обозначением GTX. Впрочем, это название не столь известно широким массам, как GTI. В прошлом году СЕО Volkswagen Томас Шефер отметил, что было бы безумием отказаться от знаменитого бренда GTI в эпоху электрификации.

Напомним, что Volkswagen GTI выпускается с 1976 года. Первоначально аббревиатура расшифровывалась как Gran Turismo Injection (авто класса Gran Turismo с впрыском топлива).

Первенцем в линейке стал Volkswagen Golf GTI. Он получил более мощный инжекторный двигатель, а его ходовую доработали для улучшения управляемости. Позже заряженные версии также появились у моделей Polo, Scirocco, Lupo и Up.