Заряджені Volkswagen GTI стануть електричними. Першим таку версію отримає новий Volkswagen Golf 9.

Знамениту лінійку Volkswagen GTI очікує перезапуск. Під цим брендом випускатимуть спортивні електромобілі. Про це стало відомо журналістам сайту CarBuzz.

Читайте також: Оновлений VW Golf GTI втратить механічну коробку передач

У їхньому розпорядженні опинився і новий логотип GTI, в якому літеру "I" замінено зображенням блискавки — це підкреслює електрифікацію лінійки. 25 липня 2023 року Volkswagen оформив авторські права на цю емблему.

Слід зазначити, що електромобілі Volkswagen зараз мають заряджені версії з позначенням GTX. Утім, ця назва не настільки відома широкому загалу, як GTI. Минулого року СЕО Volkswagen Томас Шефер зазначив, що було б божевіллям відмовитися від знаменитого бренду GTI в епоху електрифікації.

Нагадаємо, що Volkswagen GTI випускають із 1976 року. Спочатку абревіатура розшифровувалася як Gran Turismo Injection (авто класу Gran Turismo з уприскуванням палива).

Первістком у лінійці став Volkswagen Golf GTI. Він отримав потужніший інжекторний двигун, а його ходову допрацювали для поліпшення керованості. Пізніше заряджені версії також з'явилися у моделей Polo, Scirocco, Lupo і Up.