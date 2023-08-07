Кількість ввезених вживаних автомобілів утричі перевищує продажі нових авто. Середній вік вживаних машин становить 10 років.

Впродовж липня український автопарк поповнили 18,8 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром. У порівнянні з червнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже на 9%.

Читайте також: Новий Volkswagen Golf GTI стане електричним

Отже, липневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 11 місяців. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 44%.

Далі йдуть дизельні – 33%? електромобілі – 15%? авто з ГБО – 5% та гібриди – 3%. Лідером липневих реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf - 1616 од.;

Renault Megane - 1234 од.;

Skoda Octavia - 929 од.;

Volkswagen Passat - 741 од.;

Nissan Leaf - 535 од.;

Ford Focus - 400 од.;

Volkswagen Touran - 384 од.;

Nissan Qashqai - 377 од.;

Volkswagen Tiguan – 377 од;

Audi A4 - 369 од.

Середній вік вживаних машин, що у липні перейшли на українські номери, становить 10 років.

Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 106 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період.