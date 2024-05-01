Обнародованные изменения касаются только субъектов хозяйствования. Для частных лиц пока изменений пока не предвидится.

Подготовлены изменения относительно оптовой и розничной торговли подержанными авто. МВД Украины обнародовало проект соответствующего постановления Кабмина. Цель документа – детенизация рынка и увеличение поступлений в бюджет.

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Проектом предусмотрено, что физическое лицо, которое передает для реализации транспортное средство субъекту хозяйствования, осуществляющему комиссионную торговлю транспортными средствами, обязано предоставить сведения о среднерыночной или оценочной стоимости, определенную по закону (на выбор физического лица).

Кроме того, субъекты хозяйствования, осуществляющие комиссионную торговлю транспортными средствами, будут отказывать в принятии на комиссию транспортных средств без документа, подтверждающего их стоимость, в случаях, если доход от продажи транспортных средств подлежит налогообложению.