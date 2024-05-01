Запити на мобілізацію авто можуть подати лише три відомства. При цьому в першу чергу їх буде цікавити специфічна техніка: вантажівки, позашляховики та спецтехніка.

Для того, щоб вилучити автомобіль громадянина, спершу формується мобілізаційний план, яким займаються місцеві державні адміністрації. Громадяни дізнаються про вилучення транспортного засобу лише тоді, коли по нього прийдуть військові, тобто — "по факту". Про те, яка процедура мобілізації авто для ЗСУ, адвокат Євген Дєдов розповів у ефірі всеукраїнського телемарафону.

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Зі слів Дєдова, зробити подання на певний тип автомобіля мають право лише три відомства — Служба безпеки України, Територіальні центри комплектування та Головне управління розвідки. При цьому вони навряд чи претендуватимуть на звичайний легковий автомобіль. Швидше за все, їх цікавитимуть вантажівки, позашляховики, кросовери та спецтехніка.

"Автомобіль повинен відповідати певним характеристикам. Якщо це, наприклад, якийсь легкий автомобіль, то навряд чи він допоможе спеціальним органам", — пролунало в ефірі телемарафону.

Адвокат описав процедуру конфіскації авто на користь ЗСУ, викладений у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію":

СБУ, ТЦК та ГУР роблять подання до місцевої адміністрації про потребу у певному типі машини;

на підставі подання формується Мобілізаційний план;

для відбирання авто видають розпорядження про конфіскацію;

громадянин отримує розпорядження, у якому має бути вказано "відповідно до мобілізаційного плану України ваше авто необхідно для залучення сил оборони";

після цього машина переходить силам оборони.

Що потрібно знати про вилучення

По-перше, завжди потрібно вимагати розпорядження, коли прийшли забирати автомобіль. Особливо це важливо з огляду на те, що про конфіскацію людина дізнається "по факту" і потрібно знати, що все законно.

По-друге, якщо громадянин має лише одне авто, то його не відбиратимуть, — пояснив адвокат журналістам.

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Зазначимо, що в Україні незабаром почне діяти новий закон про мобілізацію, у рамках якого силам оборони дозволено вилучати техніку на потреби війська. Крім того, про це ж говориться у листі Міністерства юстиції у Європейську Раду: урядовці нагадують, що обмежили права громадян у зв'язку з військовими діями.