Запросы на мобилизацию авто могут подать только три ведомства. При этом в первую очередь их будет интересовать специфическая техника: грузовики, внедорожники и спецтехника.

Для того, чтобы изъять автомобиль гражданина, сначала формируется мобилизационный план, которым занимаются местные государственные администрации. Граждане узнают об изъятии транспортного средства только тогда, когда за ним придут военные, то есть - "по факту". О том, какая процедура мобилизации авто для ВСУ, адвокат Евгений Дедов рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

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По словам Дедова, сделать представление на определенный тип автомобиля имеют право только три ведомства - Служба безопасности Украины, Территориальные центры комплектования и Главное управление разведки. При этом они вряд ли будут претендовать на обычный легковой автомобиль. Скорее всего, их будут интересовать грузовики, внедорожники, кроссоверы и спецтехника.

"Автомобиль должен соответствовать определенным характеристикам. Если это, например, какой-то легкий автомобиль, то вряд ли он поможет специальным органам", - прозвучало в эфире телемарафона.

Адвокат описал процедуру конфискации авто в пользу ВСУ, изложенный в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации":

СБУ, ТЦК и ГУР делают представление в местную администрацию о необходимости в определенном типе машины;

на основании представления формируется Мобилизационный план;

для отбора авто выдают распоряжение о конфискации;

гражданин получает распоряжение, в котором должно быть указано "в соответствии с мобилизационным планом Украины ваше авто необходимо для привлечения сил обороны";

после этого машина переходит силам обороны.

Что нужно знать об изъятии

Во-первых, всегда нужно требовать распоряжение, когда пришли забирать автомобиль. Особенно это важно ввиду того, что о конфискации человек узнает "по факту" и нужно знать, что все законно.

Во-вторых, если гражданин имеет только одно авто, то его не будут отбирать, – пояснил адвокат журналистам.

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Отметим, в Украине вскоре начнет действовать новый закон о мобилизации, в рамках которого силам обороны разрешено изымать технику на нужды войска. Кроме того, об этом же говорится в письме Министерства юстиции в Европейский Совет: чиновники напоминают, что ограничили права граждан в связи с военными действиями.